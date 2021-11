Начальник управления водных ресурсов Ноокатского района Мунасидин Аскаров 30 октября поделился на своей странице в фейсбуке агитационной фотографией кандидата в депутаты от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Саида Зулпуева. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Скриншот: ЦИК 3 ноября ноокатское районное управление ГКНБ установило факт нарушения и заявило, что действия Аскарова носят агитационный характер. Ведомство отправило материал в районную прокуратуру для правовой экспертизы. В тот же день прокуратура передала материалы в №5 Кок-Жарскую территориальную избирательную комиссию. В объяснительной ТИК Аскаров написал, что в его действиях не было агитации, и что он поделился фотографией непреднамеренно, после чего сразу же удалил её. «На фейсбуке увидел фотографию Зулпуева, оказывается поставил лайк. Но в течение 15-20 сразу же удалил публикацию […] Впредь обязуюсь не вмешиваться в агитационные мероприятия», — написал он в письме. Рабочая группа ТИК так и не сказала, были ли признаки агитации в действиях Аскарова. Они решили, что его действия должна рассмотреть районная администрация. 5 ноября официальная страница мэрии города Ош, опубликовала в фейсбуке в группе «Ош пресс-клуб» видеозапись с признаками агитации за кандидата той же партии, бывшего мэра Оша Таалайбека Сарыбашова. Керимбек Калыкулов, пресс-секретарь мэрии сказал, что ему ничего не известно об обвинениях, предположив, что видеороликом поделился бывший руководитель пресс-службы, а ныне сотрудник штаба Сарыбашова Азамат Абсаттаров. В беседе с «Клооп» Абсаттаров сообщил, что возможно он поделился записью из-за технической ошибки. Он также отметил, что сотрудники мэрии не имеют отношения к этому. В Ошской ТИК заверили, что по факту будет проведено расследование, а соответствующие лица понесут наказание. В этом году парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов — как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1000 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия.



