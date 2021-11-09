Представитель партии «Бутун Кыргызстан» Артур Бакиров подал жалобу в ЦИК на партии «Ата-Журт Кыргызстан» и «Багыт». Заявитель сообщил, что вышеуказанные партии во время встречи с избирателями распространяли «ложную информацию», касающуюся Адахана Мадумарова. Он попросил Центризбирком вынести письменное предупреждение обеим партиям.

Претензии к «Ата-Журт Кыргызстан»

В заявлении говорится, что кандидат от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Арсланбек Эгембердиев во время агитации в Джалал-Абаде распространял информацию, которая «нанесла вред чести и достоинству» лидера партии «Бутун Кыргызстан» и ее кандидата в парламент Адахана Мадумарова. Также Бакиров был недовлен тем, что Эгембердиев призвал собравшихся «не голосовать» за «Бутун Кыргызстан».

В социальных сетях 5 ноября распространилось видео кандидата от №16 Ноокенского избирательного округа Бактыбека Сыдыкова*. На нем видно, что кандидат от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Эгембердиев на встрече с избирателями говорит о том, что если избиратели будут голосовать за Мадумарова, за ним «придут воры».

«Вы будете думать про себя, что вы выбрали самого лучшего, чистого, человека, который будет болеть за народ. Но вы не заметите, как впустили тех, кто укрывшись чапанами, пришли воровать. Я вас прошу, я ничего не имею против Мадумарова, но на этих выборах, пожалуйста, проголосуйте за нас», — говорит Эгембердиев.

*Бактыбек Сыдыков возглавлял аэропорт «Манас» с 2007 по 2010 год при президенте Курманбеке Бакиеве. В 2015 году был депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва от фракции «Республика – Ата Журт». После смены правительства в 2020 году Сыдыков был повторно назначен главой «Манаса», но вскоре был уволен.

Заявление на партию «Багыт»

Жалоба «Бутун Кыргызстан» на партию «Багыт» была вызвана встречей блогера Бекзата Омурбекова с избирателями, которая прошла 3 ноября. Омурбекова нет в списках партии «Багыт». Но во время агиткампании от этой партии он сказал, что Мадумаров «распродал все земли».

«Я [скажу], как житель Таласа: разве это секрет — то, что его сваты распродали казахам земли в Маймаке села Кок-Сай Таласской области? Только потому, что я все это рассказываю, выхожу против воров, меня считают нанятым человеком Садыра Жапарова. Никогда наемные люди не будут говорить от всего сердца, чтобы сказанные слова дошли до сердца каждого», — сказал Өмүрбеков.

В социальных сетях Омурбеков поддерживает Садыра Жапарова и критикует Адахана Мадумарова. На странице Омурбекова ранее также была опубликована запись разговора между экс-заместителем МВД Курсаном Асановым и бывшим членом совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмазом Сарыбаевым.

Аудиозапись называлась «Отрывок из разговора Курсана Асанова, Жанара Акаева и других о захвате власти» и стала предметом уголовного дела по статье «Подготовка к силовому захвату власти». Независимая экспертиза установила, что аудиозапись была смонтирована, но МВД отказалось признавать результаты. На данный момент Асанов и Сарыбаев содержатся в следственном изоляторе.

Обмен земель с Казахстаном

Тогда Адахан Мадумаров был спикером парламента. В 2008 году Жогорку Кенеш ратифицировал документ определяющий кыргызско-казахстанскую границу.

Согласно документу, 625 га пастбищ Каркыра в Тюпском районе Иссык-Кульской области были переданы Казахстану, а 1136,5 га — Кыргызстану. Однако некоторые депутаты были недовольны тем, что Казахстану перешли пастбища и гранитные месторождения.

Казахстану также перешли 12 гектаров земли в селе Маймак Кара-Бууринского района Таласской области. Взамен Кыргызстану было передано 59 гектаров земли в районе села Чалдовар в Чуйской области.

В 2012 году в селе Кок-Сай Таласской области были обменены 2600 га земли с казахстанской стороной. Однако жители Кок-Сай остались недовольны. По их словам, орошаемые земли села обменяли на 2600 га пашни в Казахстане.