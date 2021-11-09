Экологическое движение MoveGreen представило карту загрязнения воздуха в Бишкеке.

Оно исследовало данные с 14 датчиков гражданского мониторинга качества воздуха и двух станций — у Кыргызгидромета и у посольства США.

Карта загрязнения воздуха Бишкека. Автор MoveGreen.

По данным MoveGreen, организация использовала усредненные данные за два периода: с октября 2019 по март 2020 года и с октября 2020 по март 2021 года.

О чем говорит карта?

Так, по карте можно заметить, что самый загрязненный воздух — в северо-западном районе Бишкека. Он окрашен в темно-красный.

«Мы видим, что самые загрязненные административные районы – это Первомайский и Ленинский или по-другому, это северо-западная часть Бишкека, включающая район Фучика, Ошского базара, Нижней Ала-Арчы. Юго-восточная же сторона Бишкека (Октябрьский район) наименее загрязнена в отопительный сезон», — сообщили в MoveGreen.

Возможной причиной различного качества воздуха экологи считают наличие в нижней части Бишкека жилмассивов. Нередко там для отопления домов используют уголь, пластик, старые шины и другой мусор.

Меньше всего частных домов в Октябрьском районе, а в Первомайском — наоборот.

Выхлопные газы, тлеющая свалка

Однако экологи напоминают, что есть и другие факторы, влияющие на качество воздуха в разных районах Бишкека.

«Например, выхлопные газы от автомобилей. На карте можно увидеть, что район Ошского базара отличается более темным оттенком [красного цвета]. Возможные причины — частые пробки и плохая продуваемость», — рассказали в организации.

По данным экологического движения, на качество воздуха влияет и мусорный полигон на севере столицы, который горит и тлеет круглый год.

Экологи считают, что именно из-за него в районе Нижней Ала-Арчи концентрации РМ2.5 были выше, чем в южной части города.

Смог в Бишкеке

Смог в Бишкеке. Фото: Михаил Дудин.

Проблема загрязненности воздуха в столице активно обсуждается с 2017 года, когда смог стал видимым для жителей города. Хотя о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах.

Экологи утверждают, что на качество воздуха влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Индекс воздуха считается по всем воздушным загрязнителям, и основной из них — микрочастицы PM2,5. В этих частицах могут содержаться мелкие кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек, соединения тяжелых металлов, соли и так далее.

Массовая концентрация таких частиц — ключевой параметр для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.

Согласно отчету «МувГрин» от 2018 года, в зимние месяцы уровень этих частиц превышает предельно допустимые нормы. Особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.

Зимой 2019-2020 годов в Бишкеке проходили митинги — около ста человек собрались на центральной площади, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Тогда воздух в Бишкеке колебался от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья».

Тогда власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.

В этом году Бишкек снова возглавил международный рейтинг городов мира по уровню загрязнённости воздуха IQ Air — показатель качества воздуха (AQI) в столице достиг 269 единиц. Это означает, что воздух в столице «очень вредный».

На втором месте по уровню загрязнению воздуха оказалась столица Индии — Дели, там AQI достиг 203 единиц.

Также Бишкек недавно стал лидером по смогу в Центральной Азии. Ближе всех к Бишкеку по уровню загрязнения воздуха Душанбе и Ашхабад. Там воздух имеет умеренные значения загрязнения: всего 74 (AQI). А в столице Казахстана Нур-Султане качество воздуха гораздо лучше — всего 30 (AQI).

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