За последние несколько лет в Кыргызстане произошел ряд массовых отравлений посетителей кафе и ресторанов. Самыми громкими из них стали случаи отравлений в сети кафе «Империи пиццы» и в ресторане «Ала-Тоо». В 2018 году после тоя в ресторане «Ала-Тоо» в больницу с отравлением обратились 249 человек. Также в 2019 году в Токмоке на свадьбе в ресторане «Мегаполис» отравились 174 человека. Через три года антирекорд ресторана «Ала Тоо» побила сеть кафе «Империя пиццы» — от употребления зараженной рыбы в кафе пострадали 318 человек. Причиной отравления во всех этих случаях стал сальмонеллез. Роллы. Фото: Pxfuel Журналисты «Клоопа» решили узнать, насколько реально получить компенсацию и какую ответственность понесли кафе за массовое отравление. Отравление в «Империи Пиццы». Что такое сальмонелла и с чем её едят? Кто имеет право на компенсацию? По закону, все, кто пострадал, но отравление нужно еще доказать. Зачастую пострадавшим оказывают первую помощь, а дальше они лечатся дома, либо их госпитализируют в инфекционную больницу. В обоих случаях все расходы на лечение пациенты оплачивают сами. Однако, согласно закону «О защите прав потребителей», отравившийся в каком-либо заведении человек имеет право на возмещение стоимости лечения и заказанных блюд. Кроме этого, пострадавший может через суд добиться компенсации морального вреда. Фатима Якупбаева. Фото из ее соцсетей «Самое главное, что необходимо доказать — это связь между приёмом пищи в определённом месте и наступившим отравлением», — рассказала «Клоопу» юристка Фатима Якупбаева. Какие документы нужны, чтобы получить компенсацию? Первым делом нужно взять медицинскую справку — документ, подтверждающий, что вы отравились. Важно сохранять все медицинские документы, справки, а также чеки и квитанции, связанные с затратами на диагностику и лечение. После этого нужно написать претензию в заведение. Этот документ должен содержать: дату и время посещения кафе или заказа;

название блюд, которые были заказаны;

документы подтверждающие отравление, медицинские справки;

описание последствий отравления;

общую сумму компенсации. Также в претензии необходимо указать, что в случае игнорирования этого письма, потребитель оставляет за собой право обратиться в суд за защитой своих законных прав. Документ придется отнести лично в кафе или отправить уведомление через заказное письмо. Нужно два экземпляра: на одном сотрудник кафе должен поставить подпись о принятии претензии и отдать вам, а другой остается у заведения. «После подачи претензии ждем, пока заведение разрешит конфликт. Если в добровольном порядке требования удовлетворены не будут, можно обращаться в суд», — отметила Якупбаева. Согласно Гражданскому кодексу, кыргызстанцы имеют право требовать компенсации морального вреда за физические или нравственные страдания. При этом суд принимает во внимание степень вины нарушителя и другие обстоятельства для того, чтобы определить размер компенсации. Какое наказание может получить заведение? В законе «О защите прав потребителей» говорится, что за умышленное или неосторожное производство и продажу товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, изготовитель несет ответственность в соответствии с Кодексом о проступках. А в этом кодексе предусмотрен только штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических правил от 30 до 60 тысяч сомов. Так, сеть кафе «Империя пиццы» отделалась штрафом в 30,5 тысяч сомов. А ресторан «Ала-Тоо» заплатил за нарушения еще меньше. На руководителя заведения был наложен штраф в 20 тысяч сомов, на администратора — 5 тысяч сомов. «Учитывая массовый характер отравления, я считаю, что Кодекс о проступках не должен применяться. Здесь более уместен Уголовный кодекс, там и штраф от 260 до 300 тысяч [сомов], и возмещение вреда», — добавила юристка. «Клоопу» не удалось связаться с администрацией кафе «Империя пиццы» и «Мегаполис», чтобы уточнить, поступили ли к ним претензии и выплачивали ли они компенсации пострадавшим. А в ресторане «Ала-Тоо» отказались комментировать отравление в их заведении. Массовое отравление в кафе «Империи пиццы» привело к тому, что власти сняли временный запрет на проверки точек общепита, который ввели еще в 2018 году. Теперь сотрудники Центров госсанэпиднадзора проверят общепиты по всей стране.

