За последние несколько лет в Кыргызстане произошел ряд массовых отравлений посетителей кафе и ресторанов. Самыми громкими из них стали случаи отравлений в сети кафе «Империи пиццы» и в ресторане «Ала-Тоо».

В 2018 году после тоя в ресторане «Ала-Тоо» в больницу с отравлением обратились 249 человек. Также в 2019 году в Токмоке на свадьбе в ресторане «Мегаполис» отравились 174 человека. Через три года антирекорд ресторана «Ала Тоо» побила сеть кафе «Империя пиццы» — от употребления зараженной рыбы в кафе пострадали 318 человек. Причиной отравления во всех этих случаях стал сальмонеллез.

Роллы. Фото: Pxfuel

Журналисты «Клоопа» решили узнать, насколько реально получить компенсацию и какую ответственность понесли кафе за массовое отравление.

Отравление в «Империи Пиццы». Что такое сальмонелла и с чем её едят?

Кто имеет право на компенсацию?

По закону, все, кто пострадал, но отравление нужно еще доказать.

Зачастую пострадавшим оказывают первую помощь, а дальше они лечатся дома, либо их госпитализируют в инфекционную больницу. В обоих случаях все расходы на лечение пациенты оплачивают сами.

Однако, согласно закону «О защите прав потребителей», отравившийся в каком-либо заведении человек имеет право на возмещение стоимости лечения и заказанных блюд.

Кроме этого, пострадавший может через суд добиться компенсации морального вреда.

Фатима Якупбаева. Фото из ее соцсетей

«Самое главное, что необходимо доказать — это связь между приёмом пищи в определённом месте и наступившим отравлением», — рассказала «Клоопу» юристка Фатима Якупбаева.

Какие документы нужны, чтобы получить компенсацию?

Первым делом нужно взять медицинскую справку — документ, подтверждающий, что вы отравились. Важно сохранять все медицинские документы, справки, а также чеки и квитанции, связанные с затратами на диагностику и лечение.

После этого нужно написать претензию в заведение. Этот документ должен содержать:

  • дату и время посещения кафе или заказа;
  • название блюд, которые были заказаны;
  • документы подтверждающие отравление, медицинские справки;
  • описание последствий отравления;
  • общую сумму компенсации.

Также в претензии необходимо указать, что в случае игнорирования этого письма, потребитель оставляет за собой право обратиться в суд за защитой своих законных прав.

Документ придется отнести лично в кафе или отправить уведомление через заказное письмо. Нужно два экземпляра: на одном сотрудник кафе должен поставить подпись о принятии претензии и отдать вам, а другой остается у заведения.

«После подачи претензии ждем, пока заведение разрешит конфликт. Если в добровольном порядке требования удовлетворены не будут, можно обращаться в суд», — отметила Якупбаева.

Согласно Гражданскому кодексу, кыргызстанцы имеют право требовать компенсации морального вреда за физические или нравственные страдания.

При этом суд принимает во внимание степень вины нарушителя и другие обстоятельства для того, чтобы определить размер компенсации.

Какое наказание может получить заведение?

В законе «О защите прав потребителей» говорится, что за умышленное или неосторожное производство и продажу товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, изготовитель несет ответственность в соответствии с Кодексом о проступках. А в этом кодексе предусмотрен только штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических правил от 30 до 60 тысяч сомов.

Так, сеть кафе «Империя пиццы» отделалась штрафом в 30,5 тысяч сомов. А ресторан «Ала-Тоо» заплатил за нарушения еще меньше. На руководителя заведения был наложен штраф в 20 тысяч сомов, на администратора — 5 тысяч сомов.

«Учитывая массовый характер отравления, я считаю, что Кодекс о проступках не должен применяться. Здесь более уместен Уголовный кодекс, там и штраф от 260 до 300 тысяч [сомов], и возмещение вреда», — добавила юристка.

«Клоопу» не удалось связаться с администрацией кафе «Империя пиццы» и «Мегаполис», чтобы уточнить, поступили ли к ним претензии и выплачивали ли они компенсации пострадавшим. А в ресторане «Ала-Тоо» отказались комментировать отравление в их заведении.

Массовое отравление в кафе «Империи пиццы» привело к тому, что власти сняли временный запрет на проверки точек общепита, который ввели еще в 2018 году. Теперь сотрудники Центров госсанэпиднадзора проверят общепиты по всей стране.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА