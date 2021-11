Госкомитет нацбезопасности 4 ноября задержал замначальника криминальной милиции Октябрьского РУВД, подозреваемого в вымогательстве взятки. Пресс-служба комитета сообщила об этом 9 ноября. Задержание при получении взятки. Фото: Пресс-служба ГКНБ По версии следствия, подозреваемый майор Н.Э.Д. «инициировал фиктивное заявление» в отношении граждан, в котором их обвиняли в краже денег. С этим заявлением милиционер, «оказывая морально-психологическое давление и используя оперативные комбинации», требовал 80 тысяч сомов за прекращение уголовного преследования. По данным ГКНБ, сотрудники спецслужб и Службы внутренних расследований МВД задержали подозреваемого в селе Кок-Жар при получении взятки. Начато досудебное производство по статье «Вымогательство взятки». Кроме этого, в автомобиле подозреваемого обнаружили боевые патроны от пистолета Макарова, автомат Калашникова, $5 600 и несколько паспортов «неустановленных граждан». Решением Октябрьского суда милиционера водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Ведется следствие.

