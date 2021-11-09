Милиция начала досудебное производство по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, избившей женщину неподалеку от торгового центра «Дордой Плаза».

«Установлено, что они являются семейной парой. Ведутся следственные действия. Более подробная информация будет предоставлена позже», — сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

Ранее СМИ сообщили, что 8 ноября примерно в 13:50 часов на одной из бишкекских стоянок мужчина избил женщину.

«В какой-то момент мужчина со всей дури ударил головой по лицу женщины, та даже сразу не поняла, что произошло. Две секунды спустя женщина побежала, а он бросился вслед за ней и наносил удары кулаком по голове» — рассказал очевидец изданию Kaktus.Media.