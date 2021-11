Президент Садыр Жапаров 9 ноября на своей странице в Facebook снова высказался об энергокризисе в стране. Он отметил, что энергосистему страны «вогнал в кризис» не он и пообещал: «Даст бог, к 2024-2025 годам выведем энергосистему из кризиса». Жапаров отметил, что за последние десять лет не было построено ни одной гидроэлектростанции в стране. Президент Садыр Жапаров возле Кировского водохранилища. Фото: пресс-служба президента «Находясь в верховье водных ресурсов, мы зимой покупали электроэнергию в соседних странах. Разве это не позор для Кыргызстана? Ладно, если бы покупали по невысокой цене. Покупали один киловатт за пять сомов и продавали народу за 77 тыйынов. Конечно, реальная цена была дешевле, хотя на бумаге была указана стоимость в пять сомов. Остальное пошло в карманы “больших людей”. Может быть, они и не строили новые ГЭС специально ради того, чтобы продолжать преследовать свои интересы и жить счастливо?» — написал он. По его словам, такие «большие люди» обанкротили энергосистему и теперь задолженность минэнерго перед «внутренними и внешними источниками» составляет 130 млрд сомов. В кыргызской же версии своего поста Жапаров написал, что это сумма равна 140 млрд сомов. Скриншот поста Садыра Жапарова на кыргызском языке «В прошлом году, когда я только начал работать, я был шокирован, увидев состояние энергосистемы. Я тогда еще дал поручение минэнерго — с этого момента ни один тыйын не должен быть взят в долг. Мы остановим импорт электроэнергии за пять сомов. Сколько стоит у нас, по такой же цене и будем покупать. Или же, сказал я, мы будем ее сами вырабатывать. Сегодня импортная стоимость электроэнергии составляет около двух сомов. Вместо того, чтобы увеличивать долг, мы пытаемся понемногу его покрыть», — рассказал президент. Он отметил, что власти начали строить малые и средние ГЭСы. Выступая на климатическом саммите в Глазго Жапаров сказал, что в Кыргызстане строятся около десятка таких станций и половину из них запустят к концу 2022 года. Садыр Жапаров кладёт капсулу под строительство новой малой ГЭС «Бала-Саруу» в Таласской области 29 августа 2021 года. Проект должен быть завершен в декабре 2022 года. Фото: пресс-служба президента «Даст Бог, то к 2024-2025 годам выведем энергосистему из кризиса. Мы станем страной-экспортером, а не импортером. Даже если сейчас вы захотите “съесть заживо” министра энергетики Доскула Бекмурзаева, система не оправится от кризиса. Незначительные трудности неизбежны, нам придется потерпеть», — подчеркнул президент. Энергокризис в Кыргызстане Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе. Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды. Токтогульское водохранилище. Фото: КНИА «Кабар» Из-за этого власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году. Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период. Читать по теме: Садыр Жапаров: Раньше на ТЭЦ сжигали уголь с песком, а саботаж в «Кыргызкомуре» продолжается «Северэлектро» установило лимит на электроэнергию для абонентов Тарифы будут повышаться только после повышения пенсий и зарплат — Садыр Жапаров

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!