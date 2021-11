Руководство международного информагентство «Россия сегодня» обязало своих сотрудников маркировать радикальное исламистское движение «Талибан», как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность». Об этом 8 ноября сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» в распоряжении, которого оказалось письмо руководство «Россия сегодня» к сотрудникам. «Талибан» — радикальная организация, запрещенная и признанная террористической в Кыргызстане и ряде стран мира. Летом 2021 года они захватили Афганистан и теперь правительство этой страны представляет «Талибан». До этого все российские СМИ были обязаны по закону указывать «Талибан», как террористическую организацию, запрещенную на территории страны. Достоверность этого письма подтвердил сотрудник «РИА Новости» телеграм-каналу «Можем объяснить». В самой «Россия сегодня» пока официальных комментариев не предоставили, но в материалах от 8 ноября проекты медиа-холдинга уже указывают движение «Талибан» по-новому. Материал «РИА Новости» от 9 ноября. Скриншот с сайта. Материал от 9 ноября, вышедший на сайте Russia Today. Скриншот с сайта. Материал от 9 ноября, вышедший на сайте Radio Sputnik. Скриншот с сайта. В российский государственный медиа-холдинг МИА «Россия сегодня» входят 14 проектов, среди них — «РИА Новости», Sputnik и телеканал RT. Главной редакторкой медиа-холдинга является Маргарита Симоньян. Параллельная реальность «Талибан» признали запрещенной на территории России и террористической организацией ещё в 2003 году. В июле 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий местные СМИ указывать, что организация, которую они упоминают, террористическая. Также журналистам нужно указывать, что та или иная организация ликвидирована или запрещена. Реестр таких организаций ведёт ФСБ. За невыполнение этих требований юридическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей. После подписания этого закона все российские СМИ стали обязаны указывать, что «“Талибан” — это организация, которая признана террористической на территории РФ и запрещена». Роскомнадзор недавно нашёл материал издания Republic, в котором «Талибан» не был указан, как террористическая организация. Скоро у издания состоится суд по протоколу от Роскомнадзора по этому вопросу. «Мы живем в стране с двумя параллельными юридическими реальностями», — заявил главред издания Republic Дмитрий Колезев. Исключение талибов из списка террористических организаций Ранее, 21 октября на форуме «Валдай» Владимир Путин высказался за то, чтобы «Талибан» исключили из списка террористических организаций. Тогда Путин сказал, что такое решение должно приниматься на уровне ООН. Владимир Путин на Валдайском форуме в 2018 году. Фото: Википедия Позже пресс-секретарь МИД Афганистана во временном правительстве талибов написал в твиттере, что они «приветствуют высказывания Путина по поводу исключения имен руководителей Исламского Эмирата Афганистан из черного списка». Он также заявил, что талибы «стремятся к позитивным отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности». До этого несколько раз делегация талибов посещала Москву и давала пресс-конференции. Последняя из таких встреч состоялась 20 октября. Тогда состоялись переговоры по Афганистану, в которых участвовали представители движения «Талибан» и 10 стран азиатского региона. До начала же переговоров глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с талибами за закрытыми дверями. «Мы призываем движение талибов — и об этом говорили с уважаемой делегацией — строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего, против непосредственных соседей, стран Центральной Азии — наших друзей и союзников», — сказал тогда Лавров. Захват талибами Афганистана В середине августа боевики радикального движения «Талибан» захватили власть на большей территории Афганистана, а позже стали контролировать и всю страну. Это движение признано террористическим во многих странах мира и запрещено, в том числе и в Кыргызстане. Талибы во дворце президента Афганистана скриншот видео Al Jazeera Официальное правительство пало за очень короткий срок, а сам президент страны Ашраф Гани покинул страну. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет. После захвата власти в стране, талибы сообщили, что вскоре объявят установления Исламского эмирата Афганистан, а действовать в стране будут законы шариата. Позже они сформировали свое правительство, несмотря на требования ряда стран сформировать «инклюзивное правительство», куда могли бы войти чиновники, которые были у власти до захвата страны «Талибаном». Позже талибы заявили, что этот состав правительства не окончательный. Переговоры с талибами Несмотря на то, что власть талибов мировые державы официально не признали, многие отмечают, что они де-факто являются руководством Афганистана и с ними придётся вести переговоры. Об этом же недавно сказал зампредседателя Совбеза Кыргызстана Таалатбек Масадыков. Он подчеркнул, что переговоры сейчас «жизненно важны для всех». Кыргызская делегация во главе с Таалатбеком Маасадыковым в Кабуле. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана «Позиция нашей страны: на сегодняшний день, как и подавляющее большинство представителей международного сообщества, мы еще не поднимаем и не обсуждаем вопрос признания [правительства талибов]. Но мы говорим о том, что необходимо вести диалог и консультации с представителями де-факто талибского правительства в Афганистане», — заявил Масадыков. Именно Масадыков возглавлял кыргызскую делегацию, которая ездила туда в конце сентября. Тогда делегация прибыла в Афганистан по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Читать по теме: Масадыков: Мы не говорим о признании талибов, но нужно вести с ними диалог

