Ранее такая информация распространилась в социальных сетях. Об этом также сообщала на своей странице в фейсбук пользовательница Лейла Назгуль Сеитбек 7 ноября.

По ее словам, партия «Эл Умуту» якобы принадлежит Айгуль Жапаровой.

Скриншот пользовательницы Лейлы Назгуль Сеитбек

Что говорят в пресс-службе президента?

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил журналисту «Клоопа», что супруга президента Айгуль Жапарова не занимается финансированием какой-либо партии. Он заявил, что это «ложная информация».

«Мы неоднократно отмечали о неизменной позиции главы государства Садыра Жапарова относительно участия его родственников в политических и государственных делах. Подчеркну еще раз, что президент не позволит никому из своих ближайших родственников вмешиваться в какие-либо политические процессы, и влиять на них», — заявил Султанбаев.

Что известно о партии «Эл Умуту»?

По информации реестра Министерства юстиций, партия прошла перерегистрацию в августе 2021 года. Руководитель партии Алмаз уулу Аскар — в списке партии он идет под номером 54.

Также, по данным реестра, у партии есть 10 учредителей, однако их имена неизвестны.

Сам Алмаз уулу также значится в Минюсте как глава Общественного объединения «Центр инициативной молодежи» (ЦИМ). Ранее он уже принимал участие в повторных выборах в городской кенеш Бишкека.

Однако тогда, по данным ЦИК, Алмаз уулу был председателем партии «Наш народ». При этом он не значился в списке учредителей этой партии.

«Эл Умуту» и выборы в парламент

Партия «Эл Умуту» за эту неделю уже успела привлечь к себе внимание. Ранее кандидатка партии Канышай Рысбекова опубликовала в своем Instagram фото с пачкой денег. При этом она написала, что средства ей передали «неизвестные люди».

«Я решила эти деньги направить на общий счет elumutu__kg [партия “Эл Үмүтү”]», — написала Рысбекова.

Согласно закону «О выборах депутатов Жогорку Кенеша», анонимные пожертвования в избирательные фонды партий запрещены.

Позже она заявила, что отказалась от этих средств, а избирательный фонд партии пополнила за счет личных средств. Кандидатка добавила, что она как и ее сопартийцы не скрывают происхождение средств. Часть денег это пожертвования от самих кандидатов, а другая соратников партии.

«Устав партии я не нарушала, и наши партийцы меня поддерживают. Весь наш бюджет прозрачный, и мы отчитаемся за каждую копейку», — добавила Рысбекова.

По информации ЦИК, в избирательный счет партии поступило 15,6 млн сомов. На 4 ноября партия израсходовала 11,6 млн сомов. Она оказалась на четвертом месте по расходованию средств.

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