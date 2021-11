Издание «Интерфакс» 8 ноября сообщило, что российская военная база в Канте получила модернизированные самолеты Су-25СМ и радиолокационную станцию. Об этом изданию рассказал глава Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин. По словам Лапина, модернизированная радиолокационная станция и выносной индикаторный пост позволит увеличить наведение штурмовой авиации в 2,5 раза. «Мы сейчас имеем хорошо оснащенную российскую военную базу, способную осуществлять контроль воздушного пространства над Средней Азией, авиационную поддержку подразделениям наземного компонента коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона ОДКБ, а также обеспечивать безопасность воздушных границ», — добавил глава ЦВО. Россия и ранее усиливала свою военную базу в Канте. В 2020 году на базу привезли два транспортных вертолета Ми-8МТВ5-1 и провели замену и улучшение самолетов-штурмовиков Су-25СМ. Также в феврале прошлого года базу оснастили беспилотниками-разведчиками. Кроме этого в пресс-службе ЦВО добавили, что авиапарк базы обновляли несколько лет до этого года: заменяли самолеты и устанавливали на них новое оборудование.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!