Президент Садыр Жапаров 9 ноября на своей странице в Facebook высказался о ситуации с углём в стране перед предстоящей зимой. По словам Жапарова, несмотря на саботаж в госпредприятии «Кыргызкомур», власти пытаются увеличить добычу твёрдого топливого. Кроме того, Жапаров сообщил, что раньше на столичном ТЭЦ сжигали уголь с песком и по этому факту начато уголовное дело. Саботаж в «Кыргызкомуре» Угольный разрез Кара-Кече, 2018 год. Фото: ИА 24.kg Президент признал, что в этом году добыча угля началась поздно. По словам Жапарова, этому виной саботаж в «Кыргызкомуре». «Однако, несмотря на это, нам удалось ускорить добычу угля, своевременно предоставив всю технику МЧС. На сегодня саботаж продолжается. Мы пытаемся сделать все, чтобы ликвидировать коррупцию [в “Кыргызкомуре”]», — написал он. Ранее глава «Кыргызкомура» Мирлан Жакыпов сообщил, что спецназ «Альфа» ГКНБ занимается охраной безопасности кара-кечинского угольного месторождения, которое является одним из крупнейших в стране. Он пояснил, что их туда направили для сохранения безопасности в период отопительного сезона. Уголь с песком Кроме того, Жапаров сообщил, что из-за коррупции на госпредприятии в столичной ТЭЦ сжигали уголь с песком. Бишкекская ТЭЦ. Фото: Даниль Усманов / kloop.kg «Оказывается, в Кара-Кече на угольный склад в Балыкчы поступает только бумага с номером машины и информацией о том, сколько доставили тонн угля. Проставлялась печать. Если сказать точнее, то приходит “воздух”. А вы теперь спросите, что они привозят вместо угля? Перемешивают песок со склада в Балыкчы. Таким его привозили на ТЭЦ. От Кара-Кече до ТЭЦ они делили прибыль с песка. Получается, что ТЭЦ сжигала уголь с песком», — сообщил он. По словам президента, по этому факту начато уголовное дело и несколько фигурантов по нему уже задержаны. Однако, Жапаров не стал раскрывать имена задержанных и не объяснил, в чём их обвиняют. «Мы перестали сжигать уголь, смешанный с песком. В настоящее время мы работаем над другими коррупционными действиями. Если сказать коротко, то на сегодня мы боремся с прогнившей системой», — написал Жапаров. Энергокризис в Кыргызстане Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Особенно остро граждане почувствовали нехватку электроэнергии и твердого топлива для отопления перед осенне-зимним сезоном. Многие граждане используют электричество для отопления домов, так как оно самое доступное по цене. Также население использует уголь для отопления, но его стоимость в этом году выросла. Уже в начале осени власти стали заявлять, что граждане должны экономить электроэнергию и соблюдать лимиты. Нехватка электричества образовалась из-за недостатка воды в Токтогульском водохранилище, на котором стоит ГЭС, вырабатывающая более 40-50% электроэнергии в стране. Власти опасаются, что при несоблюдении лимитов воды в Токтогульском водохранилище попросту не хватит на всю зиму. Чтобы компенсировать нехватку электроэнергии Кыргызстан стал закупать ее из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, энергетики начали призывать кыргызстанцев по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Однако, уголь появился на топливных базах в этом году с задержкой — ближе к октябрю. Кыргызстанцы начали массово искать и покупать уголь из-за наступивших резких холодов в начале октября. Это привело к росту цен на твердое топливо. По данным Нацстаткома, средние потребительские цены на уголь по состоянию на 28 октября составили 5306 сомов за тонну. Это цена выше на 19,7% по сравнению с октябрем прошлого года. 12 октября кабмин ввёл госрегулирование цен на уголь на 90 дней, так как стоимость твердого топлива стала стремительно расти.

