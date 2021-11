Каждую субботу в спортивном зале бишкекской школы Германа Гмайнера проходит тренировка по баскетболу для детей с аутизмом и с синдромом Дауна. Координаторка проекта «Баскетбол для всех» Салия Хурова рассказала журналистке «Клоопа» про важность создания инклюзивной среды для таких детей. По словам Хуровой, сейчас к ним на тренировки ходят дети из спеццентров «Росток», «Рука в руке» и «Сантерра». Коммуницировать и играть в баскетбол детям помогают волонтеры. Для эффективного взаимодействия с детьми волонтеры проходят тренинги с психологами. «У нас есть дети, с которыми тяжело коммуницировать, поэтому наш психолог помогает им. Наши волонтеры хорошо справляются, они находят подход к каждому ребенку», — рассказала Хурова. Дети на тренировке по баскетболу. Фото: Анастасия Лысогорова / Клооп Отец одного из участников проекта Бактыбек Шамкеев рассказал, что его ребенок с удовольствием приходит на тренировки и рад этому. «Я думаю, что таким детям это очень полезно. Кроме этого, они общаются с волонтерами, вижу, как они радуются. Такой проект нужно дальше поддерживать», — сказал Шамкеев. Дети на тренировке по баскетболу. Фото: Анастасия Лысогорова / Клооп Сейчас тренировки посещают 15 детей, в планах у проекта увеличить количество игроков до 30 детей. Хурова добавила, что их проект приветствует любую поддержку. Сейчас проект финансируется за счет студенческих инициатив АУЦА. Подобные тренировки для детей помогают им улучшить навыки социализации и придают уверенности в себе. «Какова цель проекта? Мы создаем инклюзивный мир для детей с аутизмом и синдромом Дауна. Я заметила хороший прогресс у детей, которые ходят [играть] с первого года: они хорошо кидают мячи в кольцо, не устают. Это видно», — добавила координаторка проекта. Поддержать проект можно, связавшись с организаторами в Instagram. Автор видео: Анастасия Лысогорова

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!