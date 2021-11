В этом году парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов — как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1000 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия. Как сообщает ЦИК, избиратели получат два бюллетеня — в одном нужно будет голосовать за партию и ее кандидата, а во втором — за кандидата от вашего одномандатного округа. Рассказываем, как они будут выглядеть и как проголосовать. Бюллетень с партиями Бюллетень, где нужно голосовать за партию, состоит из двух частей. В первой части бюллетеня указаны названия баллотирующихся политпартий в очередности, определённой жеребьёвкой. С результатами жеребьёвки для партий можно ознакомиться здесь. Справа от названия партий размещаются квадраты для галочки (отметки). Во второй части бюллетеня расположены 54 пронумерованных квадрата — они соответствуют порядковому номеру кандидата, зарегистрированному в списке политпартий. Для голосования избирателю необходимо поставить галочку в квадрат напротив выбранной им партии и кандидата от этой партии во второй части бюллетеня. То, есть вам нужно будет запомнить и партию, и номер кандидата от этой партии, за которого вы хотите проголосовать. Избиратель также может проголосовать против всех. Бюллетень будет считаться недействительным, если избиратель проголосует за нескольких кандидатов, или же вовсе не поставит отметку в какой-либо части бюллетеня. Бюллетень с одномандатниками В этом бюллетене будут указаны имена, фамилии и даты рождения кандидатов, которые выдвинулись именно от вашего избирательного округа. Например, если от Аламудунского избирательного округа баллотируется только пять человек, то в вашем бюллетене будут стоять только их в фамилии. То, в каком порядке они будут стоять в бюллетене, также определяется жеребьевкой. Отметку также будет необходимо поставить в квадрате, который находится напротив каждого кандидата. Избиратель также может проголосовать против всех. Бюллетень будет считаться недействительным, если избиратель проголосует за нескольких кандидатов или вовсе не поставит отметку. В ЦИК сообщили, что с информацией о политпартиях и кандидатах избиратель дополнительно может ознакомиться на участках для голосования. Фото на главной: скриншот из видео ЦИК. Читать ещё: Те же лица из шестого созыва vs борцы с коррупцией. За кого голосовать на выборах в парламент? 31 женщина хочет участвовать в выборах в парламент от одномандатных округов Одномандатники и выдвижение в Жогорку Кенеш от партий. Как власти хотят изменить систему выборов в парламент?

