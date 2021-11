Глава кабмина Акылбек Жапаров 10 ноября дал интервью российскому изданию «Коммерсантъ». В нём он рассказал о том, что власти будут бороться с коррупцией в таможенной и налоговой службе. Также чиновник прокомментировал дело экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Журналист «Коммерсанта» задал вопрос Жапарову о том, «что именно планируется сделать на таможне» и привел в пример расследование по делу бывшего замглавы таможни Райымбека Матраимова, которое «так и не закончилось тюремным сроком». Жапаров в ответ сказал, что у него «нет времени и желания бороться с тем, что было вчера». Райымбек Матраимов. «Мы работаем сегодня на завтра. Мы внедряем новые технологии. Это цифровизация и виртуальный склад, электронные счета-фактуры, центрально-кассовые машины, маркировка, штрих-кодирование, которое до этого не очень активно внедрялось в Кыргызстане. В этом плане нам активно помогает правительство России, и я даже прошу своих коллег не за три года, а уже в течение следующего года завершить весь процесс перехода налоговой системы и таможни на фискализацию. Но самое главное — есть желание создать единые правила игры. Раньше были некоторые компании, некоторый круг лиц, которые могли по заниженным ценам растамаживать товары. Этих преференций не будет, будет однозначное простое правило, которое позволяет увеличить грузопоток. Это наш первоочередной приоритет — наша операция “чистые руки”», — сообщил он. По его словам, если в 2020 году таможня должна собрать около 52 млрд сомов, то в следующем году планы поднимут до 100 млрд сомов. «На то, чтобы это все сделать, у нас остается ноябрь, декабрь. В таможню и налоговую службу пришло новое руководство, и тот тихий саботаж, который из года в год происходил в этих структурах, он будет сведен на нет с помощью новых технологий, с помощью новых знаний и новых кадров», — заявил он. Акылбек Жапаров в парламенте даёт присягу, как глава кабмина. Фото: пресс-служба президента До этого Жапаров говорил, что налоговые сборы кабмин планирует увеличить со 100 млрд сомов до 150 млрд сомов. «В итоге до конца года планируем получить из этих источников 280 млрд сомов, а в следующем году бюджет будет в объеме 400 млрд сомов», – пообещал Жапаров 13 октября. Смена руководства ГТС Глава таможенной службы за этот год сменился два раза. В июне этот пост занял Самат Исабеков, который пришёл вместо Кадыржана Семетеева. В октябре же Исабеков ушёл со своей должности «в связи с переходом на другую работу». Таможню вместо него возглавил Адилет Кубанычбеков. Читать по теме: Новый глава Гостаможни Адилет Кубанычбеков владеет несколькими компаниями — Factcheck По данным Нацстаткома, кыргызстанцы в первом и втором полугодии 2020 года назвали самым коррумпированным госорганом Государственную таможенную службу. Матраимов и коррупция Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Райымбек Матраимов после суда. Фото: «Клооп» В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана. Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского». Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями заняла второе место на выборах в парламент 4 октября 2020 года. Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан». В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет. Читать по теме: «Блогер», который депутат. Кто нахваливал Матраимова и просил вернуть его на госслужбу? «Наш лучший джигит». Как одни и те же депутаты нахваливают Матраимова, признавшегося в коррупции? Республика Матрастан

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!