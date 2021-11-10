Эрназар Акматалиев. фото: uww.org

Чемпион мира по вольной борьбе Эрназар Акматалиев раскритиковал мужчин, которые бьют женщин.

«Я очень негативно отношусь к насилию над женщинами. Вымещать силу на женщинах — это неправильно. Если они [мужчины] такие сильные, пусть приходят в зал, помогают другим, пусть работают», — заявил спортсмен в подкасте радио «Азаттык» «Азыркы кыргызстандык».

Подкаст «Азыркы кыргызстандык»/«Азаттык»

Он отметил, что в Кыргызстане очень много проблем, которые его волнуют, но его радует, что молодые кыргызстанцы «образованные и воспитанные».

«Смотря на новое поколение я верю в наше будущее. Говорят же, что будущее в руках молодежи», — поделился Акматалиев.

Эрназар Акматалиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет (U-23), который проходил в начале ноября в Сербии.

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