Глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков на Международной деловой миссия российских компаний 10 ноября сообщил, что фонд планирует инвестировать в «зеленые облигации».

По его словам, полученные деньги от облигаций можно направить на реализацию проектов по возобновляемым источникам электроэнергии и улучшению экологии.

«Сейчас фонд прорабатывает два проекта в области экологии. Один из них предусматривает развитие геотермального отопления, и поэтапный переход столичных жилмассивов на такой вид отопления», — сказал Новиков.

Он отметил, что это поможет избавить горожан от необходимости топить свои дома углем, и снизит проблему смога в столице.

«Стоимость такого отопления не будет превышать затраты на приобретение угля», — подчеркнул глава фонда.

Второй проект, по словам Новикова — это перевод машин по всей стране на газ вместо бензина. Глава фонда добавил, что этот проект позволит снизить затраты автовладельцев, а также повлияет на улучшение экологии.

Что такое геотермальное отопление?

Геотермальное отопление — это один из альтернативных и более экологичных способов отопления частных домов. Принцип работы такого отопления похож на работу кондиционера или холодильника.

Основной элемент такого отопления — тепловой насос, которых находится в двух так называемых контурах.

Один контур внутренний, он выглядит как обычное отопление из труб и радиатора. Второй, внешний — это теплообменник, который находится под землей. В него заливают спецжидкость или обычную воду.

Что еще предлагал Новиков?

Ранее Артем Новиков, работая в правительстве, уже делал предложения по улучшении экологии в Бишкеке. Одно из них — это перевод столичной ТЭЦ на использование газа вместо угля и мазута.

В январе 2021 года, будучи вице-премьером, он говорил, что для улучшения экологии поможет не только перевод ТЭЦ на газ, но и в целом газификация частного сектора столицы.