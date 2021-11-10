Пресс-служба МВД сообщила, что в Аксыйском районе Джалал-Абадской области оперативники изъяли у местного жителя оружейный арсенал и шкуры редких животных, занесенных в Красную книгу.

Фото: Пресс-служба МВД

Сообщается, что оперативники службы криминальной милиции получили информацию, что некий мужчина в возрасте 40-45 лет, незаконно хранит у себя дома большое количество боевого огнестрельного оружия и, возможно, связан с ОПГ.

В ходе следствия 5 ноября, правоохранители задержали 47-летнего местного жителя Ш.Э., у которого в доме хранились самозарядный карабин Сайга калибра 7,62 со стертыми номерами, карабин Мосина такого же калибра, а также нож кустарного производства.

Видео: Пресс-служба МВД

Кроме того, в ходе обыска в доме у задержанного обнаружили шкуры редких животных: медведя, рыси и выдры.

«Все указанные животные занесены в Красную книгу и охота на них строго запрещена», — подчеркнули в МВД.

Начато досудебное производство по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Ведется следствие.