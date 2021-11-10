В соседних Узбекистане, Таджикистане и Казахстане происходят отключения электроэнергии. Если в каких-то странах они кратковременные, то в других установлены лимиты. Об этом сообщают местные СМИ.

Узбекистан

Министерство энергетики Узбекистана 9 ноября сообщило, что объем выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях страны снизился почти на 23% в связи с маловодием. В ведомстве добавили, что маловодье наблюдается не только в этой стране, но и в регионе в целом.

ГЭС в Узбекистане. Фото: минэнерго Узбекистана

В минэнерго Узбекистана отметили, что из-за снижения объёмов выработки электричества в некоторых районах страны наблюдаются «кратковременные отключения электроэнергии».

«В настоящее время в нашей стране принимаются все меры по выработке электроэнергии в запланированных объемах на тепловых электростанциях», — сообщили в ведомстве.

Казахстан

9 ноября казахские СМИ сообщили, что за последние два дня из нескольких городов страны приходят сообщения об отключениях электроэнергии. Казахстанцы пожаловались на веерные отключения электричества.

Подстанция. Фото: пресс-служба акимата Алматы

За неделю до этого ключевой поставщик электроэнергии в Казахстане АО KEGOC («Казахстанская компания по управлению электрическими сетями») предупредил о сокращениях в подаче энергии. Это объяснили значительным перерасходом энергии и ее дефицитом.

А уже 10 ноября в KEGOC заявили, что ограничений в подаче электроэнергии населению нет.

«АО “KEGOC” сообщает, что по состоянию на 09:00 часов 10 ноября ограничения бытовых, социально важных объектов в энергосистеме Казахстана отсутствуют», — отметили в компании.

Таджикистан

«Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода») сообщает, что Таджикистан испытывает серьезные проблемы в подаче электроэнергии. По данным журналистов, домохозяйства, предприятия и сельские больницы снабжаются электричеством всего по несколько часов в сутки – вечером и ранним утром.

Рогунская ГЭС. Фото: КНИА «Кабар»

«В столице Душанбе и провинциальных центрах, таких как Бохтар, пока еще не введено ограничение на потребление электроэнергии. Но остальная часть страны полностью отключена примерно с 8 утра до 17-18 вечера, а затем примерно с 23 часов до 6 утра — и так семь дней в неделю. Дневное отключение электроэнергии совпадает с часами работы школ, офисов, банков, магазинов и многих других предприятий», — пишет «Радио Озоди».

Официальные власти Таджикистана же настаивают на том, что в стране нет режима нормирования энергии.

«Сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях о любом запланированном нормировании электроэнергии безосновательны», — заявила в госкомпания «Барки Точик», которая курирует электроэнергетику в Таджикистане.

Там говорят, что возможные «перебои с подачей электроэнергии» в некоторых районах могут происходить в связи с профилактической подготовкой к зимнему сезону.

Однако, 2 ноября президент страны Эмомали Рахмон провёл рабочее совещание с участием заместителя премьер-министра и другими чиновниками. Там он дал дал поручения и указания по необходимому уровню подготовки к зимнему периоду обеспечить соцучреждения и население электричеством и теплом.

Энергокризис в Кыргызстане

В Кыргызстане же энергокризис в стране, который является самым масштабным за последние годы, власти признали. Президент Садыр Жапаров несколько раз говорил, что выйти из энергокризиса страна планирует к 2024-2025 году.

Токтогульское водохранилище. Фото: КНИА «Кабар»

«Даже если сейчас вы захотите “съесть заживо” министра энергетики Доскула Бекмурзаева, система не оправится от кризиса. Незначительные трудности неизбежны, нам придется потерпеть», — написал президент себя в Фейсбуке 9 ноября.

Энергетики Кыргызстана же на протяжении нескольких месяцев призывает кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году.

Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период. Так страна путем обмена получает электроэнергию из Казахстана и Узбекистана, а также импортирует электричество из Туркменистана. Кроме того, власти сообщали, что ведут переговоры о поставках электроэнергии из России.

Также в стране начали вводить лимиты на потребление электроэнергии. Так, 5 ноября ОАО «Северэлектро» временно установило лимит мощности потребления электроэнергии на счетчиках.

Для абонентов с однофазным вводом лимит мощности установили до 5 кВт, для абонентов с трехфазным вводом — до 10 кВт.

Как пояснили в компании, лимит ввели «в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов и соблюдения установленных лимитов потребления».

«Абонентам необходимо равномерно использовать электроприборы во избежание нагрузки на электрические счетчики», — добавили в «Северэлектро».