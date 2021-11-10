В соседних Узбекистане, Таджикистане и Казахстане происходят отключения электроэнергии. Если в каких-то странах они кратковременные, то в других установлены лимиты. Об этом сообщают местные СМИ.
Узбекистан
Министерство энергетики Узбекистана 9 ноября сообщило, что объем выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях страны снизился почти на 23% в связи с маловодием. В ведомстве добавили, что маловодье наблюдается не только в этой стране, но и в регионе в целом.
В минэнерго Узбекистана отметили, что из-за снижения объёмов выработки электричества в некоторых районах страны наблюдаются «кратковременные отключения электроэнергии».
«В настоящее время в нашей стране принимаются все меры по выработке электроэнергии в запланированных объемах на тепловых электростанциях», — сообщили в ведомстве.
Казахстан
9 ноября казахские СМИ сообщили, что за последние два дня из нескольких городов страны приходят сообщения об отключениях электроэнергии. Казахстанцы пожаловались на веерные отключения электричества.
За неделю до этого ключевой поставщик электроэнергии в Казахстане АО KEGOC («Казахстанская компания по управлению электрическими сетями») предупредил о сокращениях в подаче энергии. Это объяснили значительным перерасходом энергии и ее дефицитом.
А уже 10 ноября в KEGOC заявили, что ограничений в подаче электроэнергии населению нет.
«АО “KEGOC” сообщает, что по состоянию на 09:00 часов 10 ноября ограничения бытовых, социально важных объектов в энергосистеме Казахстана отсутствуют», — отметили в компании.
Таджикистан
«Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода») сообщает, что Таджикистан испытывает серьезные проблемы в подаче электроэнергии. По данным журналистов, домохозяйства, предприятия и сельские больницы снабжаются электричеством всего по несколько часов в сутки – вечером и ранним утром.
«В столице Душанбе и провинциальных центрах, таких как Бохтар, пока еще не введено ограничение на потребление электроэнергии. Но остальная часть страны полностью отключена примерно с 8 утра до 17-18 вечера, а затем примерно с 23 часов до 6 утра — и так семь дней в неделю. Дневное отключение электроэнергии совпадает с часами работы школ, офисов, банков, магазинов и многих других предприятий», — пишет «Радио Озоди».
Официальные власти Таджикистана же настаивают на том, что в стране нет режима нормирования энергии.
«Сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях о любом запланированном нормировании электроэнергии безосновательны», — заявила в госкомпания «Барки Точик», которая курирует электроэнергетику в Таджикистане.
Там говорят, что возможные «перебои с подачей электроэнергии» в некоторых районах могут происходить в связи с профилактической подготовкой к зимнему сезону.
Однако, 2 ноября президент страны Эмомали Рахмон провёл рабочее совещание с участием заместителя премьер-министра и другими чиновниками. Там он дал дал поручения и указания по необходимому уровню подготовки к зимнему периоду обеспечить соцучреждения и население электричеством и теплом.
Энергокризис в Кыргызстане
В Кыргызстане же энергокризис в стране, который является самым масштабным за последние годы, власти признали. Президент Садыр Жапаров несколько раз говорил, что выйти из энергокризиса страна планирует к 2024-2025 году.
«Даже если сейчас вы захотите “съесть заживо” министра энергетики Доскула Бекмурзаева, система не оправится от кризиса. Незначительные трудности неизбежны, нам придется потерпеть», — написал президент себя в Фейсбуке 9 ноября.
Энергетики Кыргызстана же на протяжении нескольких месяцев призывает кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году.
Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период. Так страна путем обмена получает электроэнергию из Казахстана и Узбекистана, а также импортирует электричество из Туркменистана. Кроме того, власти сообщали, что ведут переговоры о поставках электроэнергии из России.
Также в стране начали вводить лимиты на потребление электроэнергии. Так, 5 ноября ОАО «Северэлектро» временно установило лимит мощности потребления электроэнергии на счетчиках.
Для абонентов с однофазным вводом лимит мощности установили до 5 кВт, для абонентов с трехфазным вводом — до 10 кВт.
Как пояснили в компании, лимит ввели «в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов и соблюдения установленных лимитов потребления».
«Абонентам необходимо равномерно использовать электроприборы во избежание нагрузки на электрические счетчики», — добавили в «Северэлектро».