В Женеве 10 и 11 ноября проходит сессия Комитета ООН против пыток. Кыргызстан на этой сессии отчитается о том, как в стране борются с пытками. Тем более что в стране много кейсов о пытках задержанных. Вместе с Коалицией против пыток рассказываем, о чем отчитывается Кыргызстан, и напоминаем о конкретных историях пыток, преследовании борцов с пытками и редких случаях, когда применивших подобное насилие пытаются призвать к ответственности.

