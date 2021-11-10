В пресс-службе МЧС 10 ноября журналисту «Клоопа» сообщили, что в Талды-Булакском айыльном аймаке Жайылского района Чуйской области их сотрудники ведут очистку реки от мазута.

В этом районе около недели назад произошла авария, в которой столкнулись бензовоз с Honda Odyssey. В пресс-службе ГУОБДД Чуйской области журналисту «Клоопа» рассказали, что в результате ДТП погиб один человек, а мазут, перевозимый в бензовозе, попал в реку.

Жители района рассказали изданию «Турмуш», что местные власти не предприняли мер по очистке реки от загрязнения, несмотря на то, что ДТП было неделю назад.

При этом замакима Жайылского района Асылбек Нурбеков в интервью «Турмуш» рассказал, что 9 ноября представители силовых структур провели работу в месте разлива мазута.

«В день разлива провели предупредительные работы по недопущению нанесения ущерба экологии. 9 ноября они также работали. Кроме того, специалисты Санэпидемнадзора взяли пробы воды для изучения. Сегодня акимиат, МЧС, ОВД и сотрудники айыл окмоту проводили работу», — сказал Нурбеков.

Также по его словам, в район должны приехать представители компании, которая владеет бензовозом. В очистке реки также участвуют и местные жители.