Глава кабмина Акылбек Жапаров 10 ноября дал интервью российскому изданию «Коммерсантъ», в котором рассказал о том, как власти будут увеличивать поступления в бюджет и в целом об экономике страны.

Он также заявил, что Кыргызстан привлекателен для инвесторов с экономической точки зрения.

Это посильная задача

Акылбек Жапаров в парламенте даёт присягу, как глава кабмина. Фото: пресс-служба президента

По его словам, бюджет увеличат за счет поступлений из налоговой и таможенной службы. Кроме того, власти намерены вывести экономику из тени, провести цифровизацию и фискализацию.

«Это посильные задачи. Мы знаем, как это можно сделать, рецептура есть, методология лечения этой болезни тоже известна, просто не хватало политической воли», — сказал он.

Журналист «Коммерсанта» напомнил Жапарову, что тот обещал увеличить бюджет до 280 млрд сом в этом году и до 400 млрд в следующем.

«Один раз мы уже это делали — после первой революции [когда был свергнут первый президент Кыргызстана Аскар Акаев], в 2005−2008 годах, я работал министром экономики и финансов, также был и вице-премьером. Так вот, за три года, в которые мне это было доверено, нам удалось в два раза увеличить ВВП и в три раза увеличить бюджет страны. Речь идет не о всей экономике, а скажем так, только об открытой ее части», — ответил он.

Про инвестиционный климат

По мнению главы кабмина, политическая нестабильность не делает инвестиционный климат страны привлекательным. Поэтому, по словам Жапарова, власти будут «стабилизировать политическое поле».

Недовольные итогами парламентских выборов кыргызстанцы вышли на митинг 5 октября 2020 года. Это привело к смене власти в стране. Фото: Клооп»

«Экономическая [составляющая] и так привлекательная: у нас самые низкие налоги, самое либеральное валютное законодательство, никаких ограничений у нас нет ни по деньгам, ни по земле, ни по вкладам. И те компании, которые сюда пришли, если они продолжат получать прибыль, будут главными рекламными роликами для нашей страны», — считает он.

Про Кумтор

По мнению Жапарова, на инвестиционный климат в стране также не влияет ситуация с «Кумтором».

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» (КГК) разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

Однако в мае 2021 года кыргызские власти обвинили канадскую компанию в нарушении законодательства и вреде экологии, и ввели в «Кумтор Голд Компани» внешнее управление. Это в Centerra расценили как захват рудника.

Карьер рудника Кумтор. Фото: Ислам Розиев / «Клооп»

«По Кумтору я сразу констатирую факт, что никто ничью собственность не захватывал. Мы являемся крупнейшим акционером Centerra […] Глупо у самого себя что-то захватывать, понимаете? Мы просто считаем, что менеджмент, вместо того чтобы защищать интересы акционеров, начал защищать свои личные интересы. Не было справедливого распределения потоков — как налоговых, так и дивидендов и прибыли», — заявил он.

Кроме того, Жапаров обвинил канадскую компанию в том, что она в целях экономии разрушала экологию Кыргызстана.

«Мы единственная страна в мире, где такое происходит. Дальше мириться с этим мы не можем. Поэтому всем инвесторам мы гарантируем при соблюдении экологии и наших законов — пожалуйста, получайте прибыль, вывозите — у нас нет никаких ограничений по прибыли», — подчеркнул он.

Centerra плохо влияла

По мнению Жапарова, возможность доступа к финансовым ресурсам Centerra Gold Inc. «в той или иной мере позволяли президентам не обращать внимания на другие сектора экономики».

Акылбек Жапаров и Садыр Жапаров. Фото: пресс-служба президента

«[…] главное — возможность получения каких-либо финансовых выгод от этой компании позволяла не бороться с коррупцией, позволяла не видеть, какой урон, какой колоссальный урон наносит контрабанда и неуплата налогов, которая всегда была основой коррупции в Кыргызстане. Именно теневой сектор кормил чиновников», — сказал он.

Сейчас же, по словам главы кабмина, президент Садыр Жапаров проявил политическую волю и «не поддался ни на какие уговоры политических кругов, которые защищали интересы Centerra».

«Это дало мне возможность принять решение о работе в его команде. Сейчас мы находимся в активной фазе переговоров с менеджментом и акционерами компании Centerra. Это позволило понять, что наконец-то пришло время, когда вся теневая экономика должна переходить в белую экономику, и должен начаться реальный рост благосостояния народа. А это возможно только при соблюдении закона, только при создании благоприятных и равных условий для нашего бизнеса, который является главным нашим кормильцем в виде налогоплательщика. У нас почти 80–85% дохода — это налоги», — отметил он.