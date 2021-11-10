Глава кабмина Акылбек Жапаров 10 ноября дал интервью российскому изданию «Коммерсантъ», в котором рассказал о том, как власти будут увеличивать поступления в бюджет и в целом об экономике страны.
Он также заявил, что Кыргызстан привлекателен для инвесторов с экономической точки зрения.
Это посильная задача
По его словам, бюджет увеличат за счет поступлений из налоговой и таможенной службы. Кроме того, власти намерены вывести экономику из тени, провести цифровизацию и фискализацию.
«Это посильные задачи. Мы знаем, как это можно сделать, рецептура есть, методология лечения этой болезни тоже известна, просто не хватало политической воли», — сказал он.
Журналист «Коммерсанта» напомнил Жапарову, что тот обещал увеличить бюджет до 280 млрд сом в этом году и до 400 млрд в следующем.
«Один раз мы уже это делали — после первой революции [когда был свергнут первый президент Кыргызстана Аскар Акаев], в 2005−2008 годах, я работал министром экономики и финансов, также был и вице-премьером. Так вот, за три года, в которые мне это было доверено, нам удалось в два раза увеличить ВВП и в три раза увеличить бюджет страны. Речь идет не о всей экономике, а скажем так, только об открытой ее части», — ответил он.
Про инвестиционный климат
По мнению главы кабмина, политическая нестабильность не делает инвестиционный климат страны привлекательным. Поэтому, по словам Жапарова, власти будут «стабилизировать политическое поле».
«Экономическая [составляющая] и так привлекательная: у нас самые низкие налоги, самое либеральное валютное законодательство, никаких ограничений у нас нет ни по деньгам, ни по земле, ни по вкладам. И те компании, которые сюда пришли, если они продолжат получать прибыль, будут главными рекламными роликами для нашей страны», — считает он.
Про Кумтор
По мнению Жапарова, на инвестиционный климат в стране также не влияет ситуация с «Кумтором».
Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» (КГК) разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.
Однако в мае 2021 года кыргызские власти обвинили канадскую компанию в нарушении законодательства и вреде экологии, и ввели в «Кумтор Голд Компани» внешнее управление. Это в Centerra расценили как захват рудника.
«По Кумтору я сразу констатирую факт, что никто ничью собственность не захватывал. Мы являемся крупнейшим акционером Centerra […] Глупо у самого себя что-то захватывать, понимаете? Мы просто считаем, что менеджмент, вместо того чтобы защищать интересы акционеров, начал защищать свои личные интересы. Не было справедливого распределения потоков — как налоговых, так и дивидендов и прибыли», — заявил он.
Кроме того, Жапаров обвинил канадскую компанию в том, что она в целях экономии разрушала экологию Кыргызстана.
«Мы единственная страна в мире, где такое происходит. Дальше мириться с этим мы не можем. Поэтому всем инвесторам мы гарантируем при соблюдении экологии и наших законов — пожалуйста, получайте прибыль, вывозите — у нас нет никаких ограничений по прибыли», — подчеркнул он.
Centerra плохо влияла
По мнению Жапарова, возможность доступа к финансовым ресурсам Centerra Gold Inc. «в той или иной мере позволяли президентам не обращать внимания на другие сектора экономики».
«[…] главное — возможность получения каких-либо финансовых выгод от этой компании позволяла не бороться с коррупцией, позволяла не видеть, какой урон, какой колоссальный урон наносит контрабанда и неуплата налогов, которая всегда была основой коррупции в Кыргызстане. Именно теневой сектор кормил чиновников», — сказал он.
Сейчас же, по словам главы кабмина, президент Садыр Жапаров проявил политическую волю и «не поддался ни на какие уговоры политических кругов, которые защищали интересы Centerra».
«Это дало мне возможность принять решение о работе в его команде. Сейчас мы находимся в активной фазе переговоров с менеджментом и акционерами компании Centerra. Это позволило понять, что наконец-то пришло время, когда вся теневая экономика должна переходить в белую экономику, и должен начаться реальный рост благосостояния народа. А это возможно только при соблюдении закона, только при создании благоприятных и равных условий для нашего бизнеса, который является главным нашим кормильцем в виде налогоплательщика. У нас почти 80–85% дохода — это налоги», — отметил он.