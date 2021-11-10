На сессии ООН в Женеве 10 ноября обсудили борьбу с пытками в Кыргызстане. Основываясь на отчетах правозащитников, в ООН подняли тему нарушения прав задержанных в Джалал-Абадской области.

Согласно отчету Коалиции против пыток, в Джалал-Абадской области выявили более 400 фактов, когда задержанных не выдворяли в СИЗО из ИВС.

При этом, как отмечают правозащитники, в отношении задержанных суд избирал меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Руководство ОВД и администрация ИВС дали свои разъяснения по этой ситуации. По их словам, такая проблема возникла, так как в области нет СИЗО, поэтому задержанных везут в СИЗО-5 в городе Ош. Это СИЗО находится в 115 киломметрах.

Вторая причина — это отсутствие или нехватка человеческих и материальных ресурсов: конвоиров или топлива.

«Однако эти доводы не могут и не должны оправдывать грубейшее нарушение закона, которое имеет явный характер и может причинить существенный вред правам и интересам содержащихся под стражей в ИВС лиц», — отмечают в ООН.

По мнению ООН, длительное содержание задержанных в ИВС равносильно жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.