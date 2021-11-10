Фото: пресс-служба УВД Ошской области

В УВД Ошской области подтвердили, что штаб партии «Азаттык» в Алайском районе раздавал избирателям талоны на ГСМ. По этому факту начато досудебное производство по статье «Подкуп голосов».

Что случилось?

Во время следственных мероприятий было установлено, что 3 ноября доверенное лицо от партии «Азаттык» оставил 50 тысяч сомов старшему оператору АЗС «Россия Нефть» в селе Гульча. Оператор должен был разлить ГСМ пришедшим на агитационную встречу в дом культуры. Талоны были розданы заранее.

В милиции сообщили, что 4 ноября примерно в 17:40 представитель «Азаттыка» приехал на автозаправочную станцию, собрал розданные талоны и окончательно рассчитался с оператором. Стало известно, что представитель партии оплатил в общей сложности 80 тысяч сомов.

В результате были установлены 48 машин, которые залили топливо по талонам. Они были приглашены на допрос. Кроме этого, были изъяты видеозапись и соответствующие документы со дня мероприятия. А на компьютере со штаба партии были обнаружены файлы с талонами, подготовленные к печати.

В связи с этим 7 ноября уполномоченному представителю партии, выдавшему и распространявшему купоны, сообщили, что он является подозреваемым по вышеуказанному делу. Однако его адвокат принес справку о том, что «мужчина находится в критическом состоянии и помещен в реанимационное отделение городской больницы Оша». В настоящее время досудебное производство продолжается.

Фото: пресс-служба УВД Ошской области

Другие жалобы на «Азаттык»

Ранее группе оперативного реагирования ЦИК поступила информация о том, что партия «Азаттык» организовала «чай» для избирателей после встречи в селе Гульча. Также написавшая заявление партия прикрепила видео, где говорится о бесплатных талонах на топливо, которые раздавала партия. ГСМ можно было получить на заправке «Россия Нефть».

Представитель компании «Россия Нефть» Элмурат Назарбеков в разговоре с «Клоопом» опроверг вышеуказанную информацию. По его словам, очередь из автомобилей возможно возникла за счет нехватки ГСМ и сказал, что информация будет уточнена.

Видео: You-Tube-канал kgor shailoo

Основателем компании «Россия Нефть» является бизнесмен Алишер Козуев. Он баллотируется в депутаты от партии «Ата-Журт Кыргызстан» на предстоящих парламентских выборах.

В 2020 году Козуев также принимал участие в парламентских выборах. Тогда он числился в списках партии «Мекеним Кыргызстан». Но из-за множества нарушений выборы признали недействительными, а результаты были отменены.

Кроме того, 3 ноября партия «Азаттык» провела агитационное мероприятие, в нем приняли участие более ста человек. В тот же день была распространена информация о том, что в агиткампании принимают участие студенты факультета педагогики, психологии и физической культуры Ошского государственного университета.

Прибывший на место агитационной кампании журналист-расследователь Ыдырыс Исаков, спросил у студентов, в каком университете они обучаются. Некоторые из них сказали, что учатся в ОшГУ, некоторые — в ОшТУ. Также студенты подтвердили, что на площадь их привели преподаватели и декан.

В тот же день милиция начала досудебное производство по статье «Использование административного ресурса», были опрошены студенты и преподаватели. Двум учителям ОшГУ был объявлен выговор, а декану факультета педагогики, психологии и физической культуры было вынесено предупреждение.

Однако кандидатка от партии «Азаттык» Жылдызкан Жолдошева посчитала, что во время агитации в Оше никаких нарушений не было.

Также Жолдошева обвинила журналиста-расследователя Ыдырыса Исакова, который установил нарушение в том, что он исполняет чей-то заказ и занимается дезинформацией.

Во время следственных мероприятий было установлено, что все студенты пришедшие на агиткампанию, были несовершеннолетними. Дело было расследовано в течение трех дней и передано в суд.

Читать еще: