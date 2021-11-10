Президент Садыр Жапаров на своей странице в фейсбук призвал кыргызстанцев получить вакцину против коронавируса.

«Сегодня зарегистрировано 46 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое скончались. Все они были невакцинированы. Еще раз прошу пройдите вакцинацию», — написал Жапаров.

Он также привел пример, что в результате вакцинации более 1 млн человек, получивших первую дозу вакцины, заболеваемость COVID-19 в стране идет на спад.

Жапаров не раз призывал граждан к вакцинации. Первый раз он сделал такое заявление, когда сам получил первую дозу вакцины в июле этого года.

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Темпы вакцинации

Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Но в активную фазу она вступила только в июле, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm.

Несмотря на это, темпы вакцинации в стране не такие высокие как ожидали власти. Всего кыргызские власти в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 хотят привить 3,4 млн кыргызстанцев.

«Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70% граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 млн человек», — сообщили в Республиканском штабе 5 августа.

Власти стараются разными способами ускорить вакцинацию населения. К примеру, медработникам, учителям и правоохранительным органам поручили пройти обязательную вакцинацию для работы.

Позже, в конце октября, власти ввели обязательную вакцинацию работников сферы культуры, досуга и спорта от инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

По данным минздрава на 10 ноября, с начала вакцинации в Кыргызстане первую дозу вакцины получили более одного миллиона человек. Полный курс вакцинации прошли 791 тысяча человек.

В Кыргызстане сейчас доступны несколько вакцин против коронавируса: