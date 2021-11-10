Перед зданием ОшГУ прошла акция в поддержку экс-ректора Кудайберди Кожобекова. В акции приняли участие сотрудники ВУЗа и студенты.

Участники акции вышли с плакатами, на которых было написано: «Просим оставить», «Власти должны учитывать и уважать мнение коллектива», «Достойный руководитель» и «Неправильное решение».

Мероприятие было организовано во время перемены и продлилось 10 минут. После окончания акции коллектив продолжил работу.

Точно такая же акция была проведена в фейсбуке. Пользователи социальных сетей требовали возвращение Кудайберди Кожобекова под хэштегом #Верните_Кожобекова.

«Мы нуждаемся в таком разумном руководителе, интеллектуале, патриоте, его увольнение нехорошее явление в такое время! Нужно ограничиться выговором или предупреждением и дать возможность работать такому кадру» — написала доктор физико-математических наук, профессор Гүлбадан Матиева.

Фото: Facebook, Гүлмира Шамшиева

Депутат Жанар Акаев тоже высказал свое мнение. Он считает, что ректор «не имеет прямого отношения к агитмероприятию на площади, а принятое решение поспешным».

«Если бы соответствующие органы контролировали, [они бы увидели], что родственники многих губернаторов и акимов состоят в партиях, они им вовсю помогают в свое рабочее время […] Лидер, который работает над цифровизацией и улучшением качества образования, не должен становиться жертвой поспешных решений!» — сказал он.

Почему уволили ректора?

3 ноября партия «Азаттык» провела агитационное мероприятие, в нем приняли участие более ста человек. В тот же день была распространена информация о том, что в агиткампании принимают участие студенты факультета педагогики, психологии и физической культуры Ошского государственного университета.

Прибывший на место агитационной кампании журналист-расследователь Ыдырыс Исаков, спросил у студентов, в каком университете они обучаются. Некоторые из них сказали, что учатся в ОшГУ, некоторые — в ОшТУ. Также студенты подтвердили, что на площадь их привели преподаватели и декан.

В тот же день милиция начала досудебное производство по статье «Использование административного ресурса», были опрошены студенты и преподаватели. Двум учителям ОшГУ был объявлен выговор, а декану факультета педагогики, психологии и физической культуры было вынесено предупреждение.

Однако кандидатка от партии «Азаттык» Жылдызкан Жолдошева посчитала, что во время агитации в Оше никаких нарушений не было.

Также Жолдошева обвинила журналиста-расследователя Ыдырыса Исакова, который установил нарушение в том, что он исполняет чей-то заказ и занимается дезинформацией.

Во время следственных мероприятий было установлено, что все студенты пришедшие на агиткампанию, были несовершеннолетними. Дело было расследовано в течение трех дней и передано в суд.

Уже 9 ноября Кожобеков был снят с должности. Об этом сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

Помимо Кожобекова, были уволены декан факультета педагогики, психологии и физической культуры ОшГУ Бактыбек Муратбаев и трое преподавателей. Выговор также был сделан министру образования Болоту Купешеву и мэру Оша Алмазу Мамбетову.

Акылбек Жапаров обратился к сотрудникам и руководителям госучреждений, и сказал, что им не нужно участвовать в акциях агитации.

«Выполняйте свои прямые обязанности. Ваша задача – создать условия для выборов. Вы можете выразить свою гражданскую позицию, проголосовав в день выборов. Сейчас не нужно вмешиваться в избирательный процесс», — сказал Жапаров.

Он добавил, что мэр Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов тоже уволен, а мэр Исфары Чынгызбек Рысов получил выговор. Оба чиновника нарушили закон о выборах.

По информации кабмина, с начала агиткампаний ЦИК и МВД зарегистрировали 59 нарушений.

«Вместо предупреждения — увольнение»

Пользователи фейсбука пишут, что нужно учитывать ответственность не только ректора, но и партии «Азаттык». Местная журналистка Гульназ Абылкасымова считает, что «все свои силы вымещают на учителях и врачах».

«Вместо предупреждения — увольнение… Считаю неправильным увольнение ректора ОшГУ Кудайберди Кожобекова. Возможно Кожобеков не сможет провести для вас “хорошие” выборы. Но я верю, что он вносит очень большой вклад в развитие науки и образования. Сфера образования и так хромает, в такое время неправильно ставить подножку образованным кадрам», — написала она.

В настоящее время сотрудники и студенты ОшГУ делятся проектами, реализованными под руководством Кудайберди Кожобекова. Они уверены, что власти обратят на это внимание.

ОшГУ — один из самых крупных ВУЗов в Кыргызстане. Кожобеков был назначен ректором образовательного учреждения в ноябре 2019 года.