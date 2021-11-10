Пресс-служба МЧС сообщила, что 7 ноября на дороге в Боомском ущелье в селе Кыз-Күйөө грузовик с углем упал и придавил ногу 21-летнего водителя. По словам спасателей, молодой парень пролежал так почти четыре часа.

ДТП с грузовиком. Фото: Turmush

«Так как машина опрокинулась на левую сторону, нога водителя оказалась стиснутой между бордюром и автомобилем. Так он пролежал с 21:00 и до 00:40, пока его не вытащили. Он кричал, так как за столько времени измучился», — рассказал изданию Turmush командир отделения Кеминского районного отдела МЧС Эдил Насирдинов.

По данным МЧС, информация об аварии поступила в 21:20, еще через полчаса спасатели прибыли на место происшествия. Однако им понадобилось несколько часов, чтобы вызволить застрявшего водителя «Хово».

«Сразу вытащить его нам не удалось. Было опасно, так как если бы кран поднял машину сразу, то обрезанные нами части металла могли придавить парня. Поднимали медленно — на 5-10 см, затем останавливались. Осматривали со всех сторон. Крановщик также оказался опытным. Если бы он сделал что-то неправильно, то парень пострадал бы. Он поднимал машину, а мы с двух сторон обрезали металл», — рассказал спасатель.

Освободить парня удалось в 00:40 часов. Его сразу передали медикам. В больнице спасателям сообщили, что опасений нет.

В МЧС рассказали, что грузовик перевозил 25 тонн угля из Балыкчы в Бишкек. В результате аварии уголь рассыпался и перекрыл часть дороги. Спасатели вызвали погрузчик из дорожной службы и позже дорога была открыта.