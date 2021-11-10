На сессии ООН в Женеве 10 ноября обсудили борьбу с пытками в Кыргызстане. Представители организации подняли тему расследований пыток со стороны Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

В ООН заявили, что непонятно, почему ГКНБ передали функции борьбы с пытками. Их беспокоит то, что ГКНБ может задерживать людей и, в то же время, расследовать нарушения при задержании.

«Это подрывает беспристрастность расследования в случае пыток», — заявили ООН.

Отвечая на вопросы начальник следственного управления ГКНБ Самидин уулу Сагынбек признал, что в Госкомитет действительно некачественно расследовал пытки.

Как пояснил Сагынбек уулу, это происходит из-за недостатка опыта. По его словам, расследование пыток было передано ГКНБ из-за расформирования следственного аппарата прокуратуры.

Он добавил, что уже с 1 декабря вновь будет следственный аппарат. Тогда пытки будут расследовать ГКНБ совместно с прокуратурой. Представители Кыргызстана также пообещали ООН, что прокуратура сделает все возможное, чтобы лучше расследовать пытки.