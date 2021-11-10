Начальница отдела профилактики заболеваний и госсанэпидемнадзора Динагуль Оторбаева на брифинге сообщила, что в этом сезоне еженедельно регистрируется более 12 тысяч заболевших ОРВИ. Это превышает прошлогодний уровень в 5,7 раза.

Она отметила, что в этом году сезон гриппа начался раньше обычного — в конце сентября. Хотя раньше пик заболеваемости ОРВИ приходил на конец ноября и декабрь.

По ее словам, больше всего заболевших в Бишкеке. В столице за неделю зарегистрировали более 4 тысяч заболевших. В Чуйской области — более 3 тысяч, в Таласской области — 600 человек, в Баткенской области — более 1000 заболевших.

Отмечается, что 68% заболевших — это дети до 14 лет.

Большое количество заболевших гриппом и ОРВИ наблюдается и в Оше. Пресс-служба мэрии 10 ноября сообщила, что из-за наплыва детей с гриппом в Ошской городской больнице дополнительно организовали 60 койкомест.

Ошская детская областная больница. Фото: Азамат Абсаттаров

В Бишкеке же еще в конце октября открыли дополнительный стационар для госпитализации и лечения детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией.