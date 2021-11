На заседании 9 ноября Центральная избирательная комиссия вынесла письменное предупреждение Акылбеку Түмөнбаеву, кандидату от №36 Ак-Суйского избирательного округа, и оштрафовала его на 7,5 тысячи сомов. Причина в том, что Түмөнбаев провел агитацию на территории школы в селе Тюп Иссык-Кульской области. Скриншот из видеоролика встречи Акылбека Түмөнбаева с избирателями. Источник: Instagram, @karakol.com.kg По информации ЦИК, брат свата Түмөнбаев провел встречу с избирателями 1 ноября. Кандидат и сам присутствовал на заседании ЦИК и сказал, что провести собрание ему разрешили местные власти. Однако член ЦИК Абдыжапар Бекматов, опираясь на закон о выборах, напомнил, что агитация в районе учебных заведений на расстоянии ближе, чем 100 метров, недопустима. «Раньше в законе не было нормы “если расстояние ближе, чем 100 метров, то нельзя проводить встречи”, сейчас в Конституционный закон внесены изменения», — сказал Бекматов. ЦИК установила, что Түмөнбаев нарушил статью «Нарушение условий агитации» Кодекса о правонарушениях. Түмөнбаев не согласен с решением ЦИК, а председатель ведомства Нуржан Шайлдабекова отметила, что он имеет право обратиться в суд и подать на апелляцию. Кто такой Акылбек Түмөнбаев Акылбек Түмөнбаев — брат свата президента Садыра Жапарова Таалайбека Түмөнбаева. Таалайбек Туменбаев — муж сестры президента Садыра Жапарова, Акат Жапаровой. Түмөнбаев— тот, что Акылбек — работал в системе МВД и Налоговой службе. С 2001 года он начал работать в Финансовой полиции, затем в 2016 году стал аудитором Счетной палаты. В 2020 году на парламентских выборах он принимал участие от партии «Ата Мекен». Но выборы прошли с грубейшими нарушениями, вследствие чего результаты были отменены.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!