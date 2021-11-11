На заседании 9 ноября Центральная избирательная комиссия вынесла письменное предупреждение Акылбеку Түмөнбаеву, кандидату от №36 Ак-Суйского избирательного округа, и оштрафовала его на 7,5 тысячи сомов. Причина в том, что Түмөнбаев провел агитацию на территории школы в селе Тюп Иссык-Кульской области.
По информации ЦИК, брат свата Түмөнбаев провел встречу с избирателями 1 ноября. Кандидат и сам присутствовал на заседании ЦИК и сказал, что провести собрание ему разрешили местные власти.
Однако член ЦИК Абдыжапар Бекматов, опираясь на закон о выборах, напомнил, что агитация в районе учебных заведений на расстоянии ближе, чем 100 метров, недопустима.
«Раньше в законе не было нормы “если расстояние ближе, чем 100 метров, то нельзя проводить встречи”, сейчас в Конституционный закон внесены изменения», — сказал Бекматов.
ЦИК установила, что Түмөнбаев нарушил статью «Нарушение условий агитации» Кодекса о правонарушениях.
Түмөнбаев не согласен с решением ЦИК, а председатель ведомства Нуржан Шайлдабекова отметила, что он имеет право обратиться в суд и подать на апелляцию.
Кто такой Акылбек Түмөнбаев
Акылбек Түмөнбаев — брат свата президента Садыра Жапарова Таалайбека Түмөнбаева. Таалайбек Туменбаев — муж сестры президента Садыра Жапарова, Акат Жапаровой.
Түмөнбаев— тот, что Акылбек — работал в системе МВД и Налоговой службе. С 2001 года он начал работать в Финансовой полиции, затем в 2016 году стал аудитором Счетной палаты.
В 2020 году на парламентских выборах он принимал участие от партии «Ата Мекен». Но выборы прошли с грубейшими нарушениями, вследствие чего результаты были отменены.