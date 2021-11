Канадская компания Centerra Gold Inc. опровергла слова главы кабмина Акылбека Жапарова о том, что власти Кыргызстана перешли в активную фазу переговоров с Centerra по руднику Кумтор. Такое заявление Жапаров сделал в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» 10 ноября. Тогда он сказал, что переговоры ведутся с менеджерами и акционерами канадской компании. Однако журналисту «Клоопа» представители канадской компании заявили, что никаких активных переговоров с Centerra Gold Inc. кыргызские власти не ведут. «Поскольку власти Кыргызстана не проявили готовности к содержательному диалогу. Centerra Gold Inc. по-прежнему открыта для согласованного разрешения этого спора, отражающего справедливую стоимость “Кумтора” и компенсацию другого ущерба, причиненного незаконным захватом рудника правительством и другими действиями», — заявили в компании. Первые и пока единственные официальные переговоры между властями Кыргызстана и Centerra Gold Inc. состоялись в 28-30 сентября в Швейцари. По словам юриста дочерней канадской компании «Кумтора» Дмитрия Долматова, переговоры прошли по инициативе исполнительного директора Centerra Скотта Перри. Позже президент Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по месторождению Кумтор. Сам суд против Кыргызстана инициировала Centerra Gold Inc. в мае 2021 года. Это произошло после того как кыргызские власти ввели внешнее управление в ее дочерней компании «Кумтор Голд Компани» и потребовали взыскать с нее более $4 млрд за экологические и налоговые нарушения. Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление и прекращения преследования по выставленным штрафам и налоговым претензиям. Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться от кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани». Сам спор вокруг рудника Кумтор продолжается между Кыргызстаном и Centerra Gold Inc. уже более полугода.

