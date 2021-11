Экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов раскритиковал политику президента Садыра Жапарова и его соратника главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Заявление Ниязова опубликовано на сайте телеканала «Апрель». По мнению Ниязова, за прошедший год, после смены власти в стране, новое руководство страны не проявило способности «что-то созидать». «За 16 лет в Большой политике Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отметились только в популизме, интригах, скандалах и прочей разрушительной деятельности. Не стал исключением и прошедший год», — считает Ниязов. Он также считает, что с прошлого года все рычаги власти оказались в руках только одного президента Садыра Жапарова. При этом, по словам Ниязова, жалобами на плохое «наследство» Жапаров не отличается от прошлых президентов страны. «Однако такого политического комфорта как полная свобода действий и отсутствие оппозиции не было на старте ни у Акаева, ни у Бакиева, ни у Отунбаевой, ни у Атамбаева, ни даже у Жээнбекова», — заявил политик. В обращении Ниязова также говорится, что на прошедшей пресс-конференции Жапарова 23 октября, подтвердилось предположение, что у властей нет стратегического видения. Ниязов придерживается мнения, что у политического тандема Жапарова и Ташиева не стоят в приоритете решение социально-экономических проблем. «Ни одного своего громкого обещания не выполнили. Весь первый год ушел на формирование институтов личной власти и сведение счетов с оппонентами, причем в своем большинстве – мнимыми. На втором году правления опять же судя по действиям главы государства и шефа ГКНБ, они сосредоточатся не переделе финансовых потоков и собственности. Остальное на втором плане», — считает экс-глава аппарата президента. Ниязов не обошел и проблему пандемии коронавируса, которая вызвала ряд других экономический и социальных проблем. Он отметил, что восстановление экономики идет медленно, однако цены на продовольствие продолжают расти. «Бизнес бежит из Кыргызстана. Объем частных и иностранных инвестиций сократился в сравнении даже с “коронавирусным” 2020 годом. Тем временем вырос госдолг. За что бы ни брались властьпредержащие, становится только хуже», — говорится в заявлении политика. Кроме критики, Ниязов также призвал Жапарова работать над проблемами целенаправленно. По мнению политика, сейчас президент «пребывает в эйфории и заблуждении», но «деградация правящего режима» становится опасной для страны. «Садыру Жапарову пора понять, что обещаниями и жалобами на предшественников страну не поднять. Никто не просил его становиться президентом. Сам попросил дать ему больше полномочий. Вся ответственность за происходящее в стране уже целый год на нем. Поэтому надо работать», — заявил Ниязов, подчеркнув, что результат работы «давно можно было показать». Фарид Ниязов — один из ближайших соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он неофициально считался его «правой рукой», когда тот занимал пост главы страны. После ухода с должности главы руководителя аппарата, он занимал пост советника президента на общественных началах. Уходя с поста президента, Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил орденом «Манас». В августе 2019 года во время штурма дома Атамбаева в Кой-Таше и последующего ареста бывшего президента, Ниязов находился рядом с политиком. Его водворили в бишкекское СИЗО-1 в качестве обвиняемого по делу о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Во время митингов и последующих беспорядков 6 октября его и других заключенных СИЗО ГКНБ освободили протестующие. Он успел принять участие в митингах, но был задержан 10 октября. После этого его отпустили, а затем 11 октября снова задержали и заключили в СИЗО-1 по делу о массовых беспорядках.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!