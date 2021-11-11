Пресс-служба Госпогранслужбы 11 ноября сообщила, что власти работают над возвращением кыргызстанца, которого задержали 21 октября пограничники Таджикистана.

Как сообщили в Погранслужбе, 24-летнего Айдарбека Хайдарова обвиняют в незаконном пересечении госграницы. Его задержали на территории Таджикистана в Пахтакорском районе, где живет его отец.

«По вопросу возвращения Хайдарова на родину дважды проводились переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, а также встречи глав Баткенской и Согдийской областей двух стран», — сообщили в службе.

Вопрос возвращения Хайдарова находится на контроле ГКНБ. В Погранслужбе отметили, что «принимаются все усилия для возвращения кыргызстанца домой».

Кыргызско-таджикская граница закрыта с середины мая этого года после вооруженного конфликта в Баткенской области по инцииативе кыргызской стороны. Тогда кыргызские власти сообщили, что ограничение будет действовать «до решения проблемных вопросов».

Пока попасть в Кыргызстан могут только таджикские студенты, который учатся в местных университетах.