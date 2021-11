Обновлено в 19:35. СМИ сообщают, что на некоторых заправочных станциях в Бишкеке установили лимит на дизельное топливо, а некоторые заправки закрываются из-за нехватки ГСМ. Госантимонополия 11 ноября сообщила, Кыргызстан «обеспечен ГСМ и дефицита не отмечается». При этом в ведомстве отметили, что с начала 2021 года розничные цены на бензин выросли до 70%, а на дизельное топливо — до 50%. Информацию о дефиците ГСМ опровергла и Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана, спрогнозировав дальнейший рост цен на топливо. АЗС. Фото: КНИА «Кабар» В стране дефицит топлива?

Кыргызстанцы сообщили СМИ о том, что в стране наблюдается дефицит топлива. По данным ИА 24.kg, на нескольких заправках уже установили лимиты на продажу дизельного топлива. «Практически на всех заправках его [дизельного топлива] сейчас нет в продаже. В лучшем случае торгуют зимней соляркой. На заправках Чуйской области такая же ситуация. Большинство из них продают только один вид топлива — бензин АИ-92. Уже закрылись около десятка АЗС», — пишет издание. По данным ИА 24.kg, сейчас можно купить дизельное топливо на сумму не больше 1 тысячи сомов. Ограничения, в частности, действуют на бензин АИ-92. Сотрудники заправок объясняют всё это нехваткой топлива. Однако Госантимонополии отметили, что в стране хватет топлива. «В настоящее время республика обеспечена ГСМ и дефицита не отмечается», — заявили в агентстве. Канат Эшатов. Фото: «Азаттык» В интервью «Азаттыку» президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатб Эшатов заявил, что информация о лимитах на заправках — «фейк». «На заправках заливают полный бак. На рынке ощущается какая-то нехватка, но чтобы не заливали больше, чем на какую-то сумму – такого нет. Просто кто-то привозит канистры, бочки, им не наливают, потому что некоторые спекулируют», — сказал он. В самой ассоциации изданию Kaktus.media сообщили, что закрываются именно мелкие заправки. По данным организации, вся надежда была на то, что в Казахстане после ремонта заработают заводы по переработке нефти, но этого не случилось. «Напряженная ситуация с дизелем в Казахстане, по данным наших коллег, будет до марта. А из России большие объемы наши не могут закупить, привозят понемногу и раскидывают по своим сетям. Сейчас на АЗС можно заправить полный бак, но в дополнительные емкости взять топливо с собой нельзя», — сообщили в ассоциации. Рост цен на ГСМ

Позиция властей и нефтетрейдеров совпадает по прогнозам о росте цен на ГСМ. В Госантимонополии отметили, что основная причина роста цен на топливо в Кыргызстане — рост отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). «Отпускные цены российских заводов растут с начала 2021 года, по информации ассоциации нефтетрейдеров отпускные российских НПЗ с начала года выросли на 130% по бензиновой группе и на 70% по дизельному топливу», — сообщили в агентстве. В Госантимонополии подчеркнули, что цены на ГСМ «формируются на основе рыночного механизма» и законодательством не предусмотрено прямое госрегулирование цен на топливо. Регулировать цены государство может лишь тогда, когда цены на ГСМ в течение месяца повысятся на 20% и более процентов. В ведомстве подчеркнули, что они могут только анализировать ситуацию на рынке и рекомендовать не повышать необоснованно цены на ГСМ. 18 октября минэкономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления, в котором предлагается установить госрегулирование цен на «социально значимые товары», в том числе на бензин и дизельное топливо. Постановление ещё не приняли. Президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов Канатбек Эшатов заявил, что до конца года ожидается подорожание дизеля на около 12 сомов и бензина — на 7-8 сомов. Читать по теме: Топливо в Кыргызстане может подорожать почти на 9 сомов — нефтетрейдеры



