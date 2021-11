В городе Ош местный житель украл цветы с уличного вазона, чтобы подарить своей жене. Об этом сообщило издание «Турмуш» со ссылкой на УВД Оша. По данным милиции, мужчина «хотел поднять настроение жене после скандала». Сообщается, что цветы он сорвал с вазона по улице Монуева, которые в рамках благоустройства и озеленения города высаживали сотрудники муниципального предприятия. Милиция установила личность мужчины и задержала его. «В тот день я выпил алкоголь, пришел домой. Супруга стала высказывать недовольство и выгнала меня из дома. Действительно, был виноват. В последнее время злоупотребляю алкоголем. Стал думать, как поднять супруге настроение и вернуться домой. Подумал: “Может быть купить подарок?” Но не было денег. Шел по дороге и увидел на тумбе [вазоне] прекрасные цветы. Сорвал их и пришел домой. Вручил цветы супруге, она приняла. Но поступил неправильно. Был пьян», — сообщил он милиции. Ущерб оценили в 750 сомов. Цветы исчезли из 5 вазонов, каждый саженец стоит по 150 сомов. Отмечается, что ущерб выплатила младшая сестра мужчины. Журналисты «Турмуш» сообщили, что мужчина также попросил прощения у горожан и работников муниципального предприятия, а также принес новые цветы вместо сорванных и посадил их. Фото: “Турмуш”.

