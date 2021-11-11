В ряде кыргызских СМИ 10 ноября опубликовали информацию о том, что кандидат в депутаты Шаршенбек Абдыкеримов объявил кастинг женихов для своей старшей дочери.

По их данным, кастинг состоится 19 ноября в Ат-Башинском районе Нарынской области.

«Желающих породниться с одним из самых богатых людей Кыргызстана большое количество, в том числе женихи из соседних стран, сообщили в штабе», — говорится в сообщениях СМИ.

Примечательно в этой информации то, что Абдыкеримов оплатил публикацию в СМИ из избирательного фонда. То есть, в качестве агитации.

Скриншот сайте «Акипресс» Скриншот сайта Kaktus.media

В контрольно- ревизионной группе ЦИК сообщили журналисту «Клоопа», что займутся проверкой полученной информации и сообщат подробности позже.

Кто такой Шаршенбек Абдыкеримов

Абдыкеримов — действующий депутат от парламентской фракции «Кыргызстан». Абдыкеримов также возглавляет Национальный олимпийский комитет Кыргызстана. На предстоящие парламентские выборы он выдвинулся в качестве кандидата-одномандатника по Нарынскому избирательному округу.

Кроме этого, Абдыкеримов является основателем завода по производству алкоголя «Аю», который входит в состав компании «Аю Холдинг».

Так же известно, что ему принадлежат дома, помещения и земельные участки. Согласно декларации о доходах, в 2014 году экс-депутат получил 110 млн сомов за продажу земельного участка и 2 млн сомов за продажу автомобиля.

Согласно информации издания «Акипресс» дочь Абдыкеримова Жибек Молдоева, для которой и объявлен конкурс — менеджер в Национальном олимпийском комитете. Кроме этого, по данным минюста, Молдоева владеет стрелковым клубом «ССК 9х19».

В списках учредителем компании также значится Искендер Абдыкеримов. Также Молдоева входит в список учредителей частного образовательного учреждения «Евразийская школа-лицей».

Является ли Искендер Абдыкеримов родственником Шаршенбеку Абдыкеримову до подленно неизвестно. Однако согласно данным ЦИК, они оба зарегистрированы на одном избирательном участке по Аламудунскому району.

Скриншот с сайта tizme.gov.kg Скриншот с сайта tizme.gov.kg

На парламентских выборах в октябре 2020 года Молдоева баллотировалась от партии «Кыргызстан». В списке партии она шла под номером 36.

При этом степень родства Молдоевой и Абдыкеримова СМИ описывают по-разному. Ряд СМИ написал, что она дочь политика, но, по данным «Азаттык», Молдоева приходится Абдыкеримову родственницей, а не дочерью.