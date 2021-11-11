Комитет ООН против пыток на своей сессии 10 ноября раскритиковал Кыргызстан за невыполнение международных обязательств в деле с Орханом Инанды. Турецкие спецслужбы похитили президента сети образовательных учреждений «Сапат» Орахана Инанды в Бишкеке, пытали и позже доставили в Турцию.

Эрдоган сообщает, что турецкие спецслужбы доставили Орхана Инанды в Турцию. Скриншот с трансляции

«Кыргызстан не выполнил требования статьи 3 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Ее нормы гласят, что “ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать (refouler) или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток”. А в случае исчезновения Орхана Инанды Кыргызстан не провел расследование на должном уровне», — передаёт заявлении комитета ООН «Азаттык».

До этого в комитете ООН напомнили Кыргызстану выдачу узбекского журналиста Абдуллаева Узбекистану и казахстанского активиста Муратбека Тунгишбаева. Комитет заметил, что Кыргызстан не предоставляет беженство людям, которые подвергаются гонению, а наоборот, выдаёт их государствам, где тех ожидают пытки.

Читать по теме: Одним кадром: Привет от Орхана Инанды, похищенного 158 дней назад

На сессии Комитета ООН против пыток, которая проходит в Женеве, Кыргызстан отчитывается о том, как в стране борются с пытками. В 1997 году страна взяла на себя международные обязательства, ратифицировав Конвенцию против пыток и других жестоких видов обращения и наказания.

Похищение Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, приехал в Кыргызстан в 1995 году, а в 2012-м получил гражданство. Инанды возглавлял сеть кыргызско-турецких учебный учреждений «Сапат». Он пропал 31 мая 2021 года в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол. Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По словам Эрдогана, Инанды захватила и доставила в Турцию Национальная разведывательная организация (MIT) страны. Он тогда сообщил, что в ходе спецоперации вместе с Инанды доставили более 100 человек из разных стран.

Читать по теме: Одним видео: Как Турция вывозит из других стран учителей, якобы связанных с ФЕТО?

Реакция Кыргызстана и смена позиции

На слова Эрдогана кыргызские власти отреагировали лишь к концу дня 6 июля. МИД вручил ноту протеста турецкому послу в стране и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

Орхан Инанды спустя 158 дней после похищения. Фото: Таалайкуль Токтакунова

Президент Садыр Жапаров же заявил, что страна будет «требовать возврата Орхана Инанды» и вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

Но уже 8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды было два гражданства — Кыргызстана и Турции. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана.

В милиции добавили, что Инанды не отказался от гражданства Турецкой Республики. Кроме того, ГУВД сообщило, что ещё в 2019 году было начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызстана.

Читать по теме: «Не сравнивайте Инанды и кыргыза…» Как менялась позиция властей Кыргызстана по гражданству Орхана Инанды?

По делу о незаконной выдаче паспортов милиция предъявила обвинения нескольким людям, в том числе бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и экс-руководителя Комиссии по вопросам гражданства Фариду Ниязову.

По этому делу даже вынесли первый приговор. Первомайский райсуд Бишкека приговорил экс-председателя департамента регистрации населения при ГРС Дүйшөна Сатыбалдиева к штрафу в 260 тысяч сомов по делу о незаконной выдаче паспортов. В приговоре подробно описывается, что гражданство и паспорт Инанды выдали незаконно.

Читать по теме: Суд признал, что чиновник из ГРС незаконно выдал Орхану Инанды кыргызский паспорт