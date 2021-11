В Женеве 10 и 11 ноября проходила сессия Комитета ООН против пыток. Кыргызстан на этой сессии отчитывался о том, как в стране борются с пытками. Вместе с Коалицией против пыток мы следили за отчетом Кыргызстана и вопросами, которые задают кыргызской делегации в Комитете ООН. Во второй день сессии Кыргызстан отвечал на вопросы, которые накануне задали представители Комитета ООН по борьбе с пытками. На все вопросы ответить не удалось и кыргызская делегация попросила возможность ответить письменно. В целом, у делегации было право еще 48 часов на подготовку ответов, но она получила дополнительные 15 минут, чтобы удовлетворить вопросы Комитета. Так что рассказали о борьбе с пытками? По данным прокуратуры, с 2019 года по сентябрь 2021 года было зарегистрировано 63 сообщения о пытках, из них 12 дел были прекращены за отсутствием состава преступления.



Среди заявителей были пять женщин и двое несовершеннолетних мальчиков. Чаще всего сообщали о пытках со стороны сотрудников МВД (62 случая). Также за первое полугодие 2021 года 20 сотрудников получили дисциплинарное взыскание в результате проверок. За первое полугодие 2021 года 18 должностных лиц были признаны виновными в пытках. А с 2012 по 2021 годы всего рассмотрено 26 уголовных дел в отношении 79 человек, из которых 57 оправдано, 18 осуждено и 4 дела прекращено. Также 12 лиц приговорены к лишению свободы от 7-12 лет. Их всех осужденных 14 человек из МВД, 4 — из ГСИН С 2017 по 2021 годы всего было проведено 34 мероприятия, на которых 150 сотрудников ГКНБ обучались эффективно расследовать пытки, предупреждать их, своевременному оказанию помощи при пытках. Накануне на сессии ООН представитель ГКНБ признал, что ведомство недостаточно хорошо расследовало дела о пытках — из-за нехватки опыта. Пообещал, что пытки будут расследовать ГКНБ совместно с прокуратурой. И что прокуратура сделает все возможное, чтобы лучше расследовать пытки. Что-то еще про заключенных? Здание для пожизненно заключенных обещают достроить. Сейчас для них есть лишь одна колония 19, где по норме должно быть всего 100 человек, а пожизненно заключенных намного больше — 343 человека. Число заражений коронавирусом в местах заключения сократилось. Условия заключения у осужденных кыргызстанцев, по информации делегации, «полноценные» — есть банно-прачеченый комплекс, спортивные залы, библиотеки, клубы, профтехлицеи, а также психотерапия в реабилитационном центре «Атлантис» для алко и наркозависимых. Кроме того, по Кыргызстану есть 24 точки поддерживающей терапии метадоном (ПТМ), где заключенные с наркотической зависимостью могут получить лечение. Что-то еще про права и свободы? Замминздрава Жалалидин Рахматуллаев сказал, что Конституция гарантирует права и свободы для всех граждан, а Кыргызстан лидирует среди стран Центральной Азии в медицинской помощи ЛГБТ. Кроме того, сообщили, что угрозы журналистам расследуются и находятся под особым контролем, а плюрализм и свобода СМИ — это предмет особой гордости. Как проходил первый день: Матраимов, домашнее насилие и состояние ИВС. Что обсуждали на сессии ООН против пыток

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!