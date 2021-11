Международное партнерство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC) и Хельсинский фонд по правам человека (HFHR) отреагировали на отказ ЦИК общественному фонду «Клооп Медиа» в наблюдении за предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут 28 ноября. Это решение ЦИК приняла 5 ноября 2021 года сославшись на конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и положение о порядке регистрации наблюдателей на выборах. В них якобы говорится, что наблюдать за выборами вправе только те организации, у которых это указано в уставе. «Закон Кыргызстана о выборах не устанавливает каких-либо конкретных требований к уставам групп по наблюдению за выборами, но гласит, что некоммерческие организации имеют право в соответствии с процедурами, установленными их уставами, принимать решение об участии в наблюдении за выборами и направлять своих гражданских наблюдателей. Устав “Клоопа” позволяет организации расширять свою деятельность в области наблюдения за выборами, хотя в нем конкретно не упоминается эта область работы», — заявили правозащитники. Однако в отличие от конституционного закона о выборах, норма, на которую ссылается ЦИК, появилась только 5 сентября 2021 года. «Ранее такие требования применялись только к иностранным организациям, осуществляющим мониторинг выборов, но теперь, после внесения поправок, они распространяются и на местные группы. Именно на основании этих положений ЦИК отказала “Клоопу” в аккредитации для наблюдения за парламентскими выборами. Поскольку поправки были приняты совсем недавно и ЦИК не предоставила никакой публичной информации о них, “Клооп” и другие местные организации не были осведомлены о новых требованиях», — отметили правозащитники. Они обеспокоены тем, что без аккредитации, наблюдатели «Клоопа» не будут допущены на избирательные участки и не смогут осуществлять «независимый надзор за важнейшими избирательными процессами», такими как подсчет голосов и подведение итогов по округам. Правозащитники добавили, что «Клооп» также не сможет подать официальные жалобы на документированные нарушения в ЦИК, поскольку это разрешено делать только аккредитованным организациям. В интервью IPHR со-основатель «Клоопа» Ринат Тухватшин заявил, что организация является единственной, которая подаёт многочисленные законные и официальные жалобы на нарушения на выборах и ЦИК об этом хорошо известно. Ринат Тухватшин. «В прошлом, мы заставляли их устранять нарушения, которые мы документировали. Очевидно, они не хотят снова попасть в беду. Мы рассматриваем это решение как признание наших достижений. Мы рады, что доставляем им неудобства, так как это свидетельствует о том, что мы выполняем свою работу. Мы будем так или иначе следить за этими выборами, но это решение уже продемонстрировало, что прозрачность не является приоритетом для властей Кыргызстана», — сказал он. 8 ноября «Клооп Медиа» подал иск в административный суд Бишкека в отношении ЦИК. «Клооп» считает, что обоснование Центризбиркома противоречит закону о выборах. «Медиа-организация “Клооп”, основанная в 2006 году, обеспечивает независимое освещение событий в Кыргызстане и Центральной Азии в целом и работает с техническими решениями для продвижения свободы выражения мнений и демократии в стране. Решение отказать “Клоопу” в аккредитации для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами принято в контексте ухудшения климата для свободы слова и сужения пространства для гражданского общества в стране, наблюдаемого после политического кризиса прошлого года и прихода к власти президента Садыра Жапарова», — подчеркнули правозащитники. Правозащитники призывают власти обратить внимание на отказ организации в наблюдении за выборами и отменить положение, на которое ссылается ЦИК. «Новые положения правил регистрации наблюдателей за выборами необоснованно ограничивают круг организаций, которым разрешено осуществлять наблюдение за выборами. Призываем немедленно предоставить “Клоопу” аккредитацию для наблюдения за парламентскими выборами. Также разрешить “Клоопу” и другим независимым группам наблюдения за выборами беспрепятственно наблюдать за парламентскими выборами», — заявили они. «Сужение горла» ЦИК приняла решение отказать «Клоопу» в наблюдении за выборами 5 ноября 2021 года, но письмо с решением было доставлено в «Клооп» только 8 ноября. Письмо ЦИКа к «Клооп Медиа».

«В уставе общественного фонда “Клооп Медиа” […] деятельность по вопросам избирательного законодательства и выборов, а также в области защиты прав человека не указывается», — заявили в ЦИК. По мнению Якупбаевой, норма, принятая ЦИК, «неконституционна» и по сути является «сужением горла». «Я считаю, что это такая практика […] не знаю, месть какая-то за материалы, которые выходили [на сайте ”Клоопа”] про двуликий ЦИК и ещё что-то. И [ещё] от нас очень много было жалоб. Вот они хотят тем самым себе, может быть, меньше работы сделать», — сказала она. Что означает решение ЦИК? На предстоящие парламентские выборы «Клооп» набирает 1 500 наблюдателей, которые будут следить за прозрачностью голосования по всей стране. Однако решение ЦИКа означает, что теперь наблюдатели «Клоопа» не смогут находиться на избирательном участке весь день. Также они не смогут проследить за тем, как комиссии на участках ведут подсчет бюллетеней и составляют протоколы. Подсчёт бюллетеней.

Начиная с осени 2020 года, «Клооп» наблюдал за четырьмя выборами и двумя референдумами. На апрельских выборах в горкенеши наши наблюдатели зафиксировали более 800 нарушений, а юристы подали 192 жалобы на избирательные комиссии. В целом, наблюдательная кампания «Клоопа» стала самой массовой в стране — в апреле, например, от «Клоопа» за выборами наблюдали почти 3 тысячи человек по всему Кыргызстану. «Клооп» был автором одной трети всех поданных в апреле жалоб. Всего ЦИК тогда зарегистрировала более 500 жалоб — они также поступали от общественных организаций, политических партий, кандидатов в депутаты и граждан. После апрельских выборов дата-отдел «Клоопа» также проанализировал все нарушения, которые происходили на участках, и опубликовал серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции. Читать по теме: Домкомы-политологи и двуликий Центризбирком. Как «Клооп» анализировал данные о выборах и что обнаружил? Например, журналисты выяснили, что ЦИК довольно часто избирательно реагирует на нарушения в период агитации — на какие-то мелкие нарушения реагирует, а серьёзное оставляет без внимания. Кроме того, дата-отдел «Клоопа» выяснил, что некоторые участковые комиссии переписывали протоколы после окончания голосования.

