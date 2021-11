Глава кабмина Акылбек Жапаров 6 ноября подписал распоряжение о разделении минздравсоцразвития на два разных ведомства. Теперь это будут министерство здравоохранения и министерство труда, социального обеспечения и миграции. О разделении ведомства решение было принято ещё в октябре, когда парламент одобрил новый состав кабинета министров во главе с Акылбеком Жапаровым. По предложенной им структуре, теперь в Кыргызстане стало 15 министерств. Позже к ним добавили министерство цифрового развития. Министром труда, социального обеспечения и миграции стал Кудайберген Базарбаев. Минздрав будет возглавлять Алымкадыр Бейшеналиев. Читать по теме: Цензурист, соратники Жапарова и единственная женщина. Кто вошел в состав нового кабмина? Почему их объединили? Минздрав и минтруда объединили в одно ведомство в феврале этого года. Тогда в первый раз поменяли структуру правительства и называли это «оптимизацией». Тогдашний премьер-министр Улукбек Марипов отмечал, что объединение столь разных министерств — это «не проблема», а штат ведомств сохранят.

