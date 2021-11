В минкульте пояснили, почему во время масштабной инвентаризации законодательства решили сменить статус ОТРК. Крупнейший медиахолдинг хотят сделать подконтрольным президенту и убрать наблюдательный совет ОТРК — эта идея взволновала медиасообщество. В ОТРК входят 6 телеканалов: «КТРК», «КТРК Музыка», «Маданият-Тарых-Тил», «Баластан», «КТРК Спорт», «Ала-Тоо 24» и пять радиостанций. Читать по теме: Сделать снова государственным. Власти хотят поменять статус ОТРК, но медиасообщество выступает против Глава Департамента массовых коммуникаций Салкын Сарногоева на ежегодной медиаконференции пояснила, что проект закона о статусе ОТРК разработали «в рамках послания президента от 5 мая 2021 года». Там была озвучена необходимость перемен в холдинге. Сарногоева отметила, что сейчас телерадиокорпорация «полностью финансируется из республиканского бюджета, но при этом имеет общественный статус». «С другой стороны, общественность столкнулась с проблемой наблюдательного совета и избрания генерального директора [ОТРК]. Мы столкнулись с тем, что была очень большая коррупционная составляющая. Вы, наверно, все помните, что во время последних политических волнений [имеются в виду октябрьские события 2020 года, которые привели к смене власти, — прим.авт.]в интернете гуляло много голосовых сообщений [о том], кто кого назначал и за сколько денег», — отметила Сарногоева. По словам Сарногоевой, смена статуса ОТРК — это «скорее развитие», потому как у ОТРК статус «общественного» пока что «только на бумаге». Дело в том, что канал не стал «рупором нашей страны» из-за того, что был человеческий фактор. «[…] Человеческий фактор всегда присутствует и он не позволил нам в полной мере этого достичь — чтобы канал стал рупором. К сожалению, этого не получилось: член наблюдательного совета просил бесплатный эфир, было еще что-то…Была не только коррупционная составляющая, но и другие связанные между собой [вещи]. В проекте закона о КТР не будет наблюдательного совета, будет назначение главой государства», — пояснила она. Чиновница добавила, что назначение будет происходить «по предоставлению уполномоченного госоргана в сфере информации». Читать по теме: «Осторожно, у нас инвентаризация». Юристы — о том, чем грозит спешка в пересмотре кыргызских законов после президентского указа «Имитация сотрудничества с общественностью». Правовая клиника «Адилет» пожаловалась президенту на минюст из-за инвентаризации законов

