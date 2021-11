На сессии Комитета ООН против пыток 10 ноября в Женеве подняли тему насилия в отношении детей в Кыргызстане. В ООН были обеспокоены тем, что значительное число детей подвергаются насилию и надругательствам. Было озвучено мнение, что пострадавшие от насилия дети не получали заботы в семьях и в детских учреждениях — например, интернатах. Мониторинг интернатов и детдомов, проведенный в 2019-2020 годах, выявил неэффективность системы предупреждения жестокого обращения к детям. У этих детей нет возможности пожаловаться на насилие и они даже не знают, что их нельзя бить и физически наказывать. Единственный их доступ к телефону чаще всего — это телефон в администрации интерната, мобильных у них нет. А значит, возможности позвонить на горячую линию для детей и рассказать о насилии у них тоже нет. Для того, чтобы остановить насилие в отношении детей, Комитет рекомендовал государству установить прямой запрет на телесное наказание несовершеннолетних как в семьях, так и в детских учреждениях и при альтернативном уходе за детьми — вероятно, имеются в виду фостерные семьи или случаи, когда детей воспитывают не родственники. Кроме того в ООН считают, что Кыргызстану стоит принять меры для повышения информированности и просвещения населения в отношении прав детей. Насилие в отношении детей По информации уполномоченной по правам детей, в 2020 году в Кыргызстане сексуальному насилию подвергся 71 ребенок. Всего за 2020 год в стране зарегистрировали 287 фактов насилия в отношении детей. «Физическому насилию подверглись 177 детей, сексуальное насилие совершили в отношении 71 ребенка, 63 из них были девочки. Также психологическое насилие совершили в отношении 36 детей», — рассказала Жыпариса Рысбекова. Из общего количества физического насилия 43% случаев было отношении детей от 8 до 14 лет. Сексуальное же насилие в 51% случаев было в отношении детей от 15 до 18 лет. 42% насилия было совершено со стороны не родных и знакомых, 32% было со стороны родителей ребенка, а 14% со стороны родственников. При этом, почти половина всех фактов насилия — 48% — зарегистрировали в так называемых благополучных семьях, еще 39% произошли в семьях с трудной жизненной ситуацией. По информации МВД, половина сексуальных посягательств в отношении детей в Кыргызстане происходит дома или в гостях. Милиция посоветовала родителям не оставлять детей наедине с мужчинами, в том числе родственниками. В Кыргызстане 80% детей, пострадавших от сексуального насилия, испытали его со стороны знакомых и родственников. «Установите в телефон ребенка приложения “Мой участковый инспектор” и “112 Кыргызстан”, они позволяют передать сообщение о помощи, а также получить информацию о том, как поступить в чрезвычайной ситуации», — рекомендовало МВД. Насилие до смерти или инвалидности История получившего инвалидность Ибрагима была резонансной — тем не менее, она не стала последним преступлением в отношении детей. В 2015 году двухлетнего Ибрагима избили тетя и дядя, а последний еще и изнасиловал, после чего малыш впал в кому. Тетю посадили на 15 лет, а дяде дали пожизненное. А ребенок стал инвалидом и не может самостоятельно ходить и говорить. В январе 2019 года в Ошской области двухлетний мальчик умер по дороге в больницу от побоев — его избила родная тетя за то, что он описался. До этого по аналогичной причине умер полуторагодовалый мальчик в Чуйской области. В марте 2020 года в Бишкеке мужчина убил свою жену на глазах у ребенка, а потом нанес и ему пять ножевых ранений. Мальчик смог добраться до соседей и попросить о помощи, а его отец покончил с собой. Ребенок после этого попал в реанимацию, под опеку его взяли дядя и тетя. Надругательство над девочками Мальчики и девочки по-разному становятся жертвами насилия. Мальчиков чаще всего избивают или убивают, а четыре из пяти девочек-жертв подверглись сексуальному насилию. Нередко жертвам изнасилований от 10 до 14 лет. Два года в Баткенской области отец насиловал 16-летнюю дочь. О произошедшем узнали в 2016 году, когда она забеременела. Отец насиловал девочку, пока мать лечилась в Бишкеке от туберкулеза. На седьмом месяце беременности дочери отец сбежал в Россию. А его мать увезла внучку в Таджикистан, где девочка родила. По некоторым данным, бабушка задушила новорожденного, а после закопала на одном из кладбищ села Марказ. В августе 2019 года в селе Жаңы-Жер Чуйской области 14-летняя девочка родила от отца. Близкие пытались скрыть это, продав новорожденного. Мать, боясь что муж уйдет, скрывала от всех, что он насилует девочку-подростка. Аналогичные случаи, в которых члены семьи скрывали особо тяжкие преступления, происходят нередко. Даже если такие факты вызывают резонанс в обществе, члены семьи договариваются между собой. А иногда заступиться за ребенка некому или помочь так и не успевают. В октябре 2021 года в Жумгале задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летней дочери. Девочка рассказала, что он насиловал ее в течение двух лет. При этом мужчина был судим за убийство супруги и вышел на свободу в 2018 году. В Кара-Кульдже в марте 2021 года суд приговорил 19-летнего кыргызстанца к 7,5 годам лишения свободы, признав его виновным в изнасиловании 15-летней девочки. Девочка была его двоюродной сестрой. Она забеременела и покончила с собой. Насилие в интернатах 1 июня 2021 года в милицию поступило сообщение, что в детдоме в селе Военно-Антоновка ученик 6 класса Игорь Якунин потерял сознание в спальне, а затем скончался. Мальчика доставили в больницу, где и констатировали смерть. Затем в минобразования сообщили, что дети играли в монополию в спальной комнате, когда «мальчик встал, сделал несколько шагов и упал без сознания». Однако брат погибшего ребенка Богдан сообщил следствию, что Игорь умер после избиения старшеклассником. В Кыргызстане каждый год дети страдают от физического, сексуального и эмоционального насилия, часть из которого заканчивается убийством ребенка. Любая форма насилия над детьми приводит к разрушительным последствиям на всех этапах жизни — от самого младшего возраста до процесса полноценного взросления. За последние пять лет Генеральной прокуратурой было зарегистрировано как минимум 1053 тяжких преступления в отношении детей, которые включают в себя избиения, изнасилования и убийства. В среднем, по статистике, детей в нашей стране убивают, насилуют и избивают примерно через день. Как помочь детям, страдающим от насилия? Если вы стали жертвой или очевидцем детского насилия, то вы можете позвонить в Центр «Телефон доверия для детей» анонимно и бесплатно по номеру 111. Центр принимает звонки со всех регионов страны, а также работает ежедневно и круглосуточно. Вас могут проконсультировать, оказать психологическую помощь, если вам нужна помощь правоохранительных органов, обращение перенаправят к ним. Также работают центры помощи детям, пострадавшим от насилия: Чуйская область, Бишкек, ул. Карасаева №73. Телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934 Ошская область, Ош, ул. Гапара Айтиева, 5/1. Телефон: 03222 62288 Талаская область, Талас. Телефон: 0778 4366775 Ысык-Кульская область, Каракол, ул. Жамансариева № 163. Телефоны: 03922 50405, 03922 50212 Ысык-Кульская область, село Тюп, ул. Иссык-Кульская №33. Телефон: 03945 24546 «Терпи». Как домашнее насилие убивает детей и калечит судьбы «У вас есть выбор, у меня его нет». Интерактивная игра о том, как распознать насилие над ребенком

