Положение о том, как будет работать скандально известный закон о «О защите от недостоверной (ложной) информации», который летом подписал президент Садыр Жапаров, уже готово.

По словам главы Департамента массовых коммуникаций минкультуры Салкын Сарногоевой, для того, чтобы этот закон заработал, нужен только «подзаконный акт». И такой документ уже есть — правда, неизвестно, принимал ли в его разработке участие кто-либо из медиасообщества.

«Разработано положение, но оно еще не принято. Я видела этот проект положения, и там все абсолютно четко и ясно. Мы все, конечно, боимся, что это как-то затронет и представителей СМИ и непосредственно сами СМИ. Но в законе прописан пользователь, и мы все надеемся, что этот закон каким-то образом не будет ограничивать деятельность СМИ», — пояснила чиновница на ежегодной медиаконференции.

Однако она не сообщила, какой уполномоченный орган будет проверять информацию на достоверность. В первой версии скандального законопроекта это был минкульт, но это ведомство заявило, что у него не хватит ресурсов. Сейчас по редакции закона, которую подписал Жапаров — это некий «уполномоченный орган», который определит кабинет министров.

О том, что это за закон, как его принимали, и как он может повлиять на работу СМИ и свободу слова в Кыргызстане, можно прочитать тут: