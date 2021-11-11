В Бишкеке 10 ноября состоялось торжественное открытие стенда, посвященного руководителям, в разные годы возглавлявшим службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Среди портретов руководителей СБНОН висит и портрет Жаныша Бакиева, который с 2000 по 2001 год был начальником управления по борьбе с наркобизнесом МВД.

Портреты руководителей СБНОН МВД в разные годы. Портрет Жаныша Бакиева в первом ряду третий по счёту. Фото: пресс-служба МВД

На открытии стенда были замглавы МВД Нурбек Абдиев, ветераны СБНОН и бывший министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев.

«Начальник Службы [СБНОН] Уланбек Султанов отметил, что вклад ветеранов, стоявших у истоков образования подразделения по борьбе с наркотиками велик и открытие стенда — дань уважения старшему поколению», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Открытие стенда руководителей СБНОН МВД. Фото: пресс-служба МВД

Там добавили, что на мероприятии наградили ветеранов, жён сотрудников СБНОН и оно «прошло в теплой и дружественной атмосфере».

Заочно осужден. Пожизненно

Жаныш Бакиев — брат второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. При правлении брата был главой Службы госохраны.

В 2013 году суд заочно приговорил свергнутого во время апрельской революции 2010 года президента Курманбека Бакиева к 24 годам лишения свободы, а его брата Жаныша Бакиева — к пожизненному заключению.

Они обвинялись в причастности к гибели экс-руководителя аппарата президента Медета Садыркулова. Суд признал Жаныша Бакиева виновным в убийстве, пытках, похищении человека, создании ОПГ и надругательстве над телами умерших.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений суд лишил Жаныша Бакиева воинского звания «генерал-лейтенант».

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