Российский блогер Dava (Давид Манукян) опубликовал на своей странице в Instagram видео, как дарит iPhone 13 кыргызстанцу по имени Эламан.

Dava сделал для молодого кыргызстанца сюрприз. Он вызвал доставку на дом, а после знакомства с Эламаном подарил ему iPhone 13.

Сам Эламан признался блогеру, что мечтал встретить знаменитость и попасть в подобный ролик. Он также рассказал блогеру, что родом из Кыргызстана, а в России работает курьером.

Кроме этого Эламан рассказал, что увлекается рисованием и показал свои работы блогеру. Уже на своей странице в Instagram парень написал, что ему повезло и он будет «усерднее работать».