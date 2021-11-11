В 2021 году среди разработчиков игр в мире всего 30% составляют женщины — среди них и Айдай Сабырова, проект-менеджер в украинской компании по разработке игр “Kensana Entertainment”.

«С проектным менеджментом я познакомилась, когда я училась на магистратуре, в Кыргызско-Германском Институте прикладной информатики. У нас был предмет «Проектный менеджмент», который преподавала Динара Руслан. Мы ходили к ней в компанию Zensoft и там обучались. Это был первый раз, когда я познакомилась с этим направлением», — рассказывает Сабырова.

До работы в сфере разработки игр, она обучала детей робототехнике — простыми словами объясняла законы физики и основы программирования. Сабырова считает, что детей важно привлекать к науке, чтобы им не казалось, что это сложно.

Тягу Сабыровой к науке с детства поддерживали родители, но уже строя карьеру, она сталкивалась с менсплейнингом.