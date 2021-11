Этот партнерский материал создан по проекту «Девочки в науке» совместно с «Центром защиты детей» и ЮНИСЕФ В 2021 году среди разработчиков игр в мире всего 30% составляют женщины — среди них и Айдай Сабырова, проект-менеджер в украинской компании по разработке игр “Kensana Entertainment”. «С проектным менеджментом я познакомилась, когда я училась на магистратуре, в Кыргызско-Германском Институте прикладной информатики. У нас был предмет «Проектный менеджмент», который преподавала Динара Руслан. Мы ходили к ней в компанию Zensoft и там обучались. Это был первый раз, когда я познакомилась с этим направлением», — рассказывает Сабырова. До работы в сфере разработки игр, она обучала детей робототехнике — простыми словами объясняла законы физики и основы программирования. Сабырова считает, что детей важно привлекать к науке, чтобы им не казалось, что это сложно. Тягу Сабыровой к науке с детства поддерживали родители, но уже строя карьеру, она сталкивалась с менсплейнингом. *Менсплейнинг — снисходительная манера у мужчин объяснять женщинам то, в чем и так разбираются. Например, когда мужчина как ребенку объясняет женщине про автомобили или футбол, даже если она этим увлекается или работает в этой сфере. «Родители говори: “О, это будущее, это классно”, “Если тебе нравится, то все окей”. Но все равно есть какая-то стигма вокруг девушек, которые учатся на таких направлениях. То есть это было на уровне внешних факторов – были парни, которые иногда посмеивались, говорили: «А ты хоть винду можешь установить?», — рассказывает Сабырова. Несмотря на это она прошла на стажировку в США по своей профессии и считает, что девушки должны больше участвовать поддерживать друг друга. Сабырова советует девушкам не бояться участвовать в конкурсах и программах в сфере науки. «Девочки должны быть смелыми, не бояться брать на себя какую-то ответственность, быть инициативными. Будут разные моменты – будут говорить: «Ой, это не для девочек», «У тебя не получится». Люди бывают разными. Это, наверно, неизбежно. Нужно просто поменять отношение к этому», — заключает она. Видео: Эржан Бейшеналы уулу

