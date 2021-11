9 ноября ЦИК рассмотрела две жалобы, поступившие от представителя партии «Бутун Кыргызстан» Артура Бакирова. Бакиров пожаловался на кандидата «Ата-Журт Кыргызстан» Арсланбека Эгембердиева и сторонника партии «Багыт» блогера Бекзата Мырзакова (Омурбекова). Представитель «Бутун Кыргызстан» заявил, что эти люди распространили «клеветническую информацию» о лидере партии Адахане Мадумарове, и попросил обеим партиям сделать письменное предупреждение. ЦИК частично удовлетворила ходатайство. Претензии к Арсланбеку Эгембердиеву Кандидат от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Арсланбек Эгембердиев 5 ноября во время агитационного мероприятия сказал, что если избиратели проголосуют за Мадумарова, то за ним придут снова воры. В ЦИК отметили, что кандидаты «Бутун Кыргызстан» не имеют судимость и что высказывания Эгембердиева «не соответствуют действительности». Однако ЦИК отказалась выносить предупреждение или предъявлять обвинение Эгембердиеву, поскольку заявление кандидата «Ата-Журт Кыргызстан» было опубликовано не только в СМИ, но и на странице в фейсбуке пользователя Кылыча Шанаева. В то же время ЦИК заявила, что Эгембердиев нарушил «меморандум о взаимопонимании» между партиями участвующими в выборах. В связи с этим комиссия направила партии «Ата-Журт Кыргызстан» сообщение о проведении разъяснительной работы с Арсланбеком Эгембердиевым. Претензии к Бекзату Мырзакову (Омурбекову) Аналогичное решение вынесла ЦИК и по жалобе бутуновца на партию «Багыт». 3 ноября партия «Багыт» провела встречу с избирателями в Бишкеке, на которой блогер Бекзат Омурбеков заявил, что Мадумаров продал земли в Таласской области. В ходе расследования выяснилось, что настоящая фамилия блогера — Мырзаков, и что он не был кандидатом от партии «Багыт». ЦИК также отметила, что Мадумаров ранее не был осужден за «незаконную продажу земли», и пришла к выводу, что высказывания блогера «не соответствуют действительности». ЦИК направила материалы в МВД для привлечения Мырзакова к уголовной ответственности, так как он не является членом партии «Багыт». Ему могут быть предъявлены обвинения по статье «Нарушение условий агитации перед выборами». А партии «Багыт» было отправлено письменное предупреждение. По мнению ЦИК, бездействие партии и привело к различным ложным сообщениям Мырзакова. Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. Согласно новой Конституции, выборы пройдут по смешанной системе — 54 депутата будут избраны по партийным спискам и 36 депутатов — по одномандатным округам. Кандидаты в партию будут избираться по открытым спискам. Читать по теме:

