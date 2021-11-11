Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане скончались три пациента с COVID-19. По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 697 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

Также сообщается, что за сутки COVID-19 подтвердился у 108 человек.

Бишкек — 47;

Чуйская область — 35;

Ошская область — 2;

Таласская область — 1;

Иссык-Кульская область — 9;

Джалал-Абадская область — 9;

Баткенская область — 5.

Всего за все время пандемии в стране выявили 182 090 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением за сутки выписаны из больниц и стационаров 118 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 510 пациентов.

В стационарах на лечении находятся 552 пациента, а на амбулаторном 797.