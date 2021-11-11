Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане скончались три пациента с COVID-19. По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 697 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.
Также сообщается, что за сутки COVID-19 подтвердился у 108 человек.
- Бишкек — 47;
- Чуйская область — 35;
- Ошская область — 2;
- Таласская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 9;
- Баткенская область — 5.
Всего за все время пандемии в стране выявили 182 090 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением за сутки выписаны из больниц и стационаров 118 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 176 510 пациентов.
В стационарах на лечении находятся 552 пациента, а на амбулаторном 797.