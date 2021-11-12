Центральная избирательная комиссия вынесла письменное предупреждение кандидатам в депутаты Бактыбеку Райымкулову и Улану Примову. ЦИК установила, что оба они нарушили правила проведения агитации. Они вручали подарки избирателям с того времени, когда стала известна дата выборов.

Райымкулов и кок-бору

Бактыбек Райымкулов выдвигает свою кандидатуру от №22 Жайыльского избирательного округа.

24 октября 2021 года на ипподроме в селе Белек Сокулукского района Чуйской области было проведено соревнование по кок-бору с участием девяти команд. Мероприятие было организовано в честь 25 летия Федерации «Кок-бору». После соревнований Райымкулов вручил призы победителям.

По информации группы оперативного реагирования ЦИК, Райымкулов подарил победителям соревнований грамоту, медаль, сертификат от имени федерации и жеребенка.

*Бактыбек Райымкулов — руководитель общественного объединения Федерации «Кок-бору» по Чуйской области. Также он является сторонником экс-таможенника Райымбека Матраимова, который был признан виновным в коррупции.

30 октября УВД Сокулукского района начало досудебное производство по статье «Подкуп голосов». Во время допроса победители соревнований по кок-бору рассказали, что Райымкулов обещал им подарить жеребенка, но до сих пор не выполнил своего обещания.

Сам Райымкулов сообщил, что пришел на соревнование в качестве зрителя и к подаркам не имеет никакого отношения. По словам депутата, призы подготовила Федерация «Кок-бору».

Также он отметил, что подарок в виде жеребенка обещали подарить руководители восьми районных федераций игры по Чуйской области. Его слова подтвердили руководители Федерации «Кок-бору» в Московском и Аламединском районах.

По этой причине милиция Сокулука 6 октября прекратила досудебное производство, из-за «отсутствия состава преступления». Но ЦИК обратилась в прокуратуру с просьбой возобновить дело.

В ЦИК решили, что Райымкулов нарушил правила агитации, так как его действия могут иметь «информационный эффект» на избирателей.

Примов и благотворительность

Депутат Улан Примов тоже выдвигается как одномандатник от №11 Алайского избирательного округа. Центральная избирательная комиссия установила, что Примов и благотворительный фонд Примова, который принадлежит его семье занимались благотворительностью со дня назначения даты выборов.

Депутат подарил жилой дом жителю села Жошолу Алайского района, зимнюю одежду и канцтовары уязвимым слоям населения. Также Примов вручил автомобиль и путевку на заграничное путешествие победителям проекта «Мугалим»/«Учитель».

РОВД Алайского района прекратило дело ввиду отсутствия состава преступления. ЦИК все таки нашла нарушения в действиях Примова, по их мнению его благотворительность может повлиять на выбор избирателей во время голосования.

Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. Согласно новой Конституции, выборы пройдут по смешанной системе — 54 депутата будут избраны по партийным спискам и 36 депутатов — по одномандатным округам. Кандидаты в партию будут избираться по открытым спискам.

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