Пресс-служба Госагентства антимонополии сообщила, что по поручению главы Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева снижены цены на ряд лекарств для лечения онкологических заболеваний.

В агентстве отметили, что ранее в среднем завышение цен на лекарства составляло 75%. Четыре вида препаратов стоили на 33% дороже, еще три вида стоили дороже от 55% до 73%, по сравнению с розничными ценами.

К примеру, на препарат «Герцептин» новая цена составила 19 тысяч сомов, старая цена была 40 тысяч сомов. Также препарат «Перьета» раньше стоил 235 тысяч сомов, новая цена составила 74 тысячи сомов, а препарат «Пегасис» подешевел до 6 674 сома, старая цена была 13 348 сомов.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что власти страны начнут снижать цены на жизненно-важные лекарства в октябре этого года. Тогда на совещании с межведомственной комиссией было решено «пересмотреть подходы к формированию рыночной стоимости медицинских препаратов, в части снижения цен на жизненно-важные лекарства для населения».

«В целях выработки действенных мер по недопущению спекуляций с ценообразованием на жизненно-важные лекарственные средства руководителям госорганов даны конкретные поручения с контрольными сроками исполнения», — сообщили в кабмине.

До этого Ташиев также сделал заявление о выявлении «фармацевтической мафии» в Кыргызстане. По его словам, в сговоре с фармкомпаниями действовали некоторые кыргызские чиновники и врачи.

После этого ГКНБ выявил группу фармкомпаний, которые импортировали в страну лекарства и продавали их по «чрезмерно завышенной стоимости». По версии следствия, фармкомпании это делали «при покровительстве отдельных должностных лиц».