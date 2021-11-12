В новом проекте Налогового кодекса осталась норма о том, что банки могут обязать без суда предоставлять налоговой данные о счетах кыргызстанцев. Об этом стало известно во время обсуждения проекта на парламентских слушаниях.

Новый проект ранее раскритиковали юристы, эксперты и бизнес-сообщество за многочисленные несостыковки, почву для коррупции и даже нарушение действующей Конституции. Подвергалась критике и инициатива из проекта нового кодекса, которая, по сути, лишит кыргызстанцев банковской тайны.

Поправки в Налоговый кодекс с учетом критики и анализа экспертов внесли, зато идея лишить банковской тайны кыргызстанцев осталась. И с ней профильный комитет парламента одобрил проект нового Налогового кодекса.

Председатель Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев заявил, что банки согласны помогать государству, чтобы отслеживать движение и действия субъектов бизнеса по оплате налогов. Но они хотят действовать, не нарушая закон, а сейчас проект кодекса его нарушает.

«К сожалению, та норма, в которой по запросу налоговых органов банки обязаны давать информацию по движению средств на расчетных счетах клиентов, противоречит Конституции и Гражданскому кодексу, закону о Национальном банке и банковской деятельности», — заявил Абдраев.

Кроме того, по словам Абдраева, еще один нюанс — налог с продаж на безналичные платежи. Он предлагает оставить его нулевым.

«Перевод и вывод из тени бизнеса — веление времени. Банковский сектор готов оказать серьезную поддержку правительству по выводу из тени многих операций, проводимых нашими субъектами и объектами бизнеса на территории и вне территории страны. Поэтому было бы хорошо оставить НСП бессрочным, то есть оставить нулевую налоговую нагрузку на безналичные расчеты», — предложил чиновник.

Он отметил, что банки и так платят налоги в 100%, и хотел бы, чтобы налоги платили и другие кыргызстанцы. Но только по действующим законам, а не противореча им.

«[…] весь этот процесс должен быть основан на законе. Есть два пути решения: изменить статьи Конституции, Гражданского кодекса и законодательства. Второй путь: мы его проходили на примере Налогового кодекса — вводится запрет на выезд неплательщиков по решению суда. Но тогда суд должен принимать решения в ускоренном варианте, в течение одного дня. Если этого не будет сделано, то банки будут завалены судебными исками со стороны этих умников, если мы будем предоставлять информацию налоговым органам. Если сейчас примем проект в таком виде, то будут большие проблемы и у банковского сектора, и у других», — заключил глава Союза банков.

Подробнее о том, что предлагают еще добавить в новый Налоговый кодекс, и что, по мнению юристов и экспертов, не так с этим проектом, можно прочитать тут: